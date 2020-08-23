سيارة مجانية لكل عائلة في روسيا.. تعرف على السبب

تسعى العديد من دول العالم لتقديم الدعم الكامل والجزئي لأفراد مجتمعها كنوع من انواع الحماية الاجتماعية والحد من ظاهرة الفقر ، ولكن البعض يعمل على إيجاد مظاهر الرفاهية لأفراد شعبه .

فقامت أصوات من داخل الدوما الروسي بالمطالبة بتوفير سيارة لكل عائلة تنجب عددا من الأطفال أكثر من 5 ، حتى يستطيعوا التنقل ، كنوع من أنواع الدعم المادى والمعنوى لهم .

القصة تعود عندما اقترح أحد أعضاء مجلس الدوما الروسي ، بمنح كل عائلة روسية يولد لديها الطفل الخامس، سيارة بسعة 7 مقاعد أو أكثر .





وقال عضو مجلس الدوما الروسي أن العائلات التي تنجب أكثر من 5 أطفال ، بحاجة إلى وسائل نقل شخصية، لكنهم لا يتمكنون دائما من إيجاد المال لتحقيق هذا الهدف.





وأضاف عضو الدوما أنه يجب حساب عدد أطفال العائلة القصر فقط خلال ذلك، وعدم أخذ بالحسبان الذين بلغوا سن 18 عاما فأكثر.





كما أرسل عضو الدوما الروسى رسالة إلى وزارة العمل والحماية الاجتماعية لدعم الأسر كثيرة الأطفال، وهذا هو الأمر الذى يمثل أولوية للدولة .





وبالفعل استجابت وزارة العمل والحماية الاجتماعية ، حيث تتم دراسة إمكانية توزيع سيارات بسعة سبعة مقاعد على الأقل وتمليكها للعائلات كثيرة الأطفال، على نفقة الميزانية الاتحادية الان .