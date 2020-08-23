الفرنسي عقدة الأحمر.. الزمالك يجنى 7 مكاسب من الفوز على الأهلي

ويرصد موقع صدي البلد مكاسب نادي الزمالك من وراء الفوز في القمة 120 والتي تتضمن:





- تفوق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يؤكد تفوقه على غريمه التقليدي النادي الأهلي في الموسم الحالي بعدما حقق الفوز الثاني عليه بعد مباراة السوبر المصري التي أقيمت بدولة الإمارات في فبراير الماضي وانتهت بفوز القلعة البيضاء







-تألق معظم لاعبي الزمالك مثل محمد أبو جبل حارس الفريق الأول والذي كان أحد أهم أسباب الفوز لتملك القلعة البيضاء كتيبة من الحراس.





-عودة مصطفي محمد للتهديف من جديد بعد فترة غياب دامت لأكثر من 8 مباريات .





-أصبح أسامة فيصل أحد أهم مكاسب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقب تألقه بشكل كبير وإحراز الهدف الأول في مسيرته في شباك النادي الأهلي .





- تمكن لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من القضاء على كافة الشائعات المروجة خلال الفترة الماضية عقب انسحابهم من مواجهة النادي الأهلي في الدور الأول من بطولة الدوري المصري .





- حاز باتريس كارتيرون على ثقة لدى مجلس إدارة نادي الزمالك وجماهير القلعة البيضاء عقب تمكنه من توقف إنتصارات رينيه فايلر للمرة الثانية دون التعرض لأي هزيمة.





- أصبح الفريق الأول على أتم الاستعداد لخوض بطولة دوري أبطال إفريقيا عقب ارتفاع الحالة المعنوية لدى اللاعبين والجهاز الفني.

