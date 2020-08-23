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أخبار العالم

إيران تتراجع.. وتؤكد: الإمارات شريك لنا ومصممون على تطوير العلاقات

الأحد 23/أغسطس/2020 - 05:08 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قررت إيران التراجع عن تصريحاتها العدائية تجاه الإمارات في أعقاب اتفاق التطبيع الذي أبرمته مع إسرائيل، وبدأت بالفعل في تهدئة حدتها.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن  رئيس الغرفة التجارية الإيرانية الإماراتية المشتركة، فرشيد فرزانكان، قوله إن العلاقات التجارية بين البلدين متنامية ولا يعتريها خلل، وأن البلدين مصممان على تطويرها.

وأضاف أن الإمارات ثاني أكبر شريك اقتصادي لإيران، مبينًا أن الغرفة التجارية الإيرانية تسعى لصون وترقية الروابط الاقتصادية بين الجانبين.

وتابع أن واردات إيران من الإمارات لا تقتصر على السلع الاستهلاكية، بل تشمل المعدات والقطع المستخدمة في الصناعات، منها الآليات، وقطع غيار تصنيع الهواتف الذكية، والحاسوبات اللوحية والمحمولة، وأقطاب الجرافيت، وغيرها.

وأكد أن الصادرات الإيرانية للإمارات كباقي الدول بإمكانها أن تكون محركًا للوظائف والإيرادات للبلاد فيما يخص النقد الأجنبي.

ويأتي ذلك بعد تصريحات عدائية أطلقها الرئيس الإيراني حسن روحاني وعدد من كبار القادة العسكريين في أعقاب اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، والتي أدانتها أبوظبي.
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