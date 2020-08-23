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فن

آدم وهدان: أتعاون مع ماما دينا للمرة الثانية في فيلم 30 مارس

الأحد 23/أغسطس/2020 - 06:01 م
صدى البلد
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نبيل العدوى

حصد الطفل أدم وهدان جائزة افضل ممثل طفل في رمضان 2020 عن مسلسل «لعبة النسيان» وفقا لمرصد اعلاميين الفن المصري EAMA برئاسة الاعلامي محمد بدر، ومشاركة اكثر من 25 الف متابع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد اعرب الطفل أدم وهدان  عن سعادته بهذه الجائزة ووجه الشكر لكل من ساهم في ترشيحه للاشتراك بالمسلسل مع نجوم كبار يتمنى ان يحذوا حذوهم في المستقبل.

وعن كواليس المسلسل اشار ادم الى مدى طيبة الفنانة دينا الشربيني وكل فريق العمل حيث كانوا يلعبون معه طوال اوقات توقف التصوير، والضحكة كانت لا تفارق وجهه فعشق العمل معهم.

وذكر ادم انه خلال تصوير المسلسل تعامل مع اثنين من المخرجين يرى هو ووالدته انهما من كبار المخرجين في مصر حاليا وشرف له انه عمل معهم وهما: المخرج احمد شفيق والمخرج هاني خليفة واللذان قاما بإخراج المسلسل على مرحلتين.

وقد صرح الطفل أدم وهدان انه يفتقد كثيرا رحيل الفنانة القديرة رجاء الجداوي بعد قضائه ساعات طويلة في التصوير معها وكذلك يفتقد جده بالمسلسل الفنان محمود قابيل الذي كان يحنوا عليه طوال الوقت.

وروى ادم تفاصيل احلى المشاهد التي قام بتصويرها: وهو مشهد جمعه مع الفنانة دينا الشربيني، والفنانة الشابة هنا داود والتي جسدت دور اخته في المسلسل، فيدور المشهد حول دخول مامته بالمسلسل «دينا» الى الغرفة وتقوم بتوبيخهما بصوت عالي ثم يحاول هو تهدئة الموقف.

وعن ادائه خلال المشهد وتأثره بالبكاء اكد ادم: ان هذه الدموع، دموع حقيقية استطيع اخراجها والتحكم بها من كثرة التدريب والتعود من خلال تذكر مواقف حزينة او مخيفة لي.

وعن جديده اليوم في مجال التمثيل اعلن ادم: انه انتهى من تصوير فيلم «الورشة» مع المخرج محمد حمدي، وهو يقدم دور احد المتواجدين داخل مكان تصوير مشاهد المسرح بالفيلم واغلب مشاهده مع الفنان القدير احمد حلاوة، وتأكيدا على نجاحه في مسلسل لعبة النسيان يشارك ادم للمرة الثانية مع الفنانة دينا الشربيني في فيلم «30 مارس» ولكن هذه المرة لن يكون ابنها بل سيطل علينا في دور ابن الفنان احمد الفيشاوي.


واختتم الطفل ادم وهدان حديثه: انه لا يزال يصور مشاهده في فيلم «النمس والانس» مع المخرج شريف عرفة حيث يقوم بتجسيد شخصية ابن اخت الفنان محمد هنيدي داخل احداث الفيلم، علاوة على تصويره فيلم خيال علمي بعنوان «موسى» مع المخرج بيتر ميمي والذي شرف بالتعاون معه من قبل في مسلسل كلبش الجزء الثالث، ويلعب بالفيلم دور ابن الفنان اياد نصار والذي سيواجه اول روبوت يتم تصنيعه في الشرق الاوسط.

آدم وهدان: أتعاون مع ماما دينا للمرة الثانية في فيلم 30 مارس
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