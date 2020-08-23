مصرع 5 وفقدان 12 في فيضانات مدمرة بتركيا.. فيديو

لقي ما لا يقل عن 5 أشخاص مصرعهم جراء فيضانات بمنطقة البحر الأسود شمال تركيا ، فيما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزل جارية.





وتظهر اللقطات من إقليم جيرسون السيول الضخمة الناجمة عن الأمطار الغزيرة بشكل غير معتاد، حيث جرفت المباني والسيارات على طوال الطريق لتدفنها في الوحل، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست".





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وبحسب أردوغان، فإن عدد القتلى بلغ 5 فيما وصل عدد المفقودين إلى 12، معلنا أن بلاده بوسعها التغلب على هذا الدمار.





وفي وقت سابق، أعلنت السلطات التركية إنقاذ ما لا يقل عن 133 شخصا آخرين، لكنها أكدت أن عمليات البحث جارية للعثور على آخرين.



