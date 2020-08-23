نظام ومدة الدراسة ومجالات العمل.. كل ما تريد معرفته عن الكليات الجديدة بجامعة زويل

أعلنت وزارة التعليم العالي، إنه اعتبارًا من تنسيق القبول في العام الجامعي 2020 /2021 سيتم إدراج كليات جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل ببرنامج التنسيق الإلكتروني ليتم القبول بهم ضمن رغبات الطلاب 75 رغبة.





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وتضم جامعة العلوم والتكنولوجيا ثمانية تخصصات، أربعة منها في مجال العلوم، وستة في مجال الهندسة.





تخصصات مجال الهندسة:





-الهندسة البيئية





ويهدف برنامج الهندسة البيئية على تطبيق مبادئ الهندسة؛ لتحسين نوعية البيئة، وتلتزم مدينة زويل بتعزيز ممارسات الصناعة المحلية والممارَسات المجتمعية المرتبطة بالبيئة. ويشجع البرنامج أيضًا على التوافق مع الأنظمة البيئية الحكومية.





ومهمة البرنامج هي تثقيف وتدريب الطلاب ليكونوا قادرين على تطوير حلول هندسية للمشكلات البيئية. مثل التخفيف من المخاطر الناجمة عن الأخطار الطبيعية والتوعية بخطر النشاطات البشرية على البيئة.





ويركز البرنامج على جوهر المبادئ العلمية ذات الصلة بالهندسة البيئية، وبهذا يكتسب الطلاب مهارات قوية في مجال التصميم الهندسي.

وفى نهاية سنوات الدراسة يكون المتخرج من برنامج الهندسة البيئية سيكون قادر على تحديد القضايا البيئية التي يعاني منها مجتمعهم، والعمل على تطوير حلول مبتكرة لحلِّها.





وإجمالي الساعات المعتمدة للبرامج: 167 ساعة معتمدة .





ويمكن لخريج الهندسة البيئية أن يعمل في كلٍّ من القطاعين.. العام والخاص بعد التخرج .

ففى القطاع العام : وزارة البيئة، جهاز شئون البيئة المصري ،وزارة الإسكان والمرافق والتطوير العمراني ،الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف ، والشركات التابعة لها ، الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ، وزارة الري والمصادر المائية.

ففى القطاع الخاص : الشركات الاستشارية للبنية التحتية ، شركات الإدارات البيئية، شركات المقاولات ، شركات الأعمال والتشغيل .





- هندسة تكنولوجيا النانو





وهو برنامج متعدد التخصصات ويعتبر قاسم مشترك مع جميع البرامج المقدَّمة في جامعة العلوم والتكنولوجيا خلال السنة الأولى. ويضمن هذا الأساس أن يتقن جميع الطلاب العلوم الأساسية تمامًا.





وفى السنة الثالثة يقوم الطالب بدراسة كل من إلكترونيات النانو، وبصريات النانو، وأنظمة النانو، وإنشاءات النانو. بهذا يكون الطالب مع نهاية السنة ثالثة غطي جميع التخصصات الفرعية ـ بشكل كامل ـ الخلفية الأساسية لتكنولوجيا النانو، بما في ذلك تقنيات ابتكارات النانو، وتوصيف المواد، وتحليل العناصر المحدودة، وميكانيكا الكم.



