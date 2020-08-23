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اقتصاد

مياه أسيوط.. أول تجربة عملية للحواجز المطاطية بمحطة نزلة عبداللاه

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:31 م
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد  أولى التجارب العملية لتطبيق الحواجز المطاطية والماصة للمواد البترولية أمام مأخذ محطاتها المرشحة بدءًا بمحطة مياه نزلة عبد اللاه المرشحة الكبرى ، تمهيدا لتطبيق التجربة أمام مأخذ محطتى التشيكى والألمانى.


أوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط،  أن تلك التجربة تأتي كخطوة جديدة ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة لخطة وسلامة ومأمونية المياه بهدف حمايه محطات المياه من خطر تلوثها بالمواد البترولية والمحافظه علي جودة المياه المنتجة من محطة مياه التشيكى المرشحة والمحطة الألمانى المرشحة، ووضع منهج شامل للتقييم وإدارة المخاطر ضمن منظومة جودة مياه الشرب ومطابقتها للمعايير من المصدر وحتي المستهلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، لحين تعميم الخطة بكافة المحطات.


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وأضاف الكيميائي محمد أحمد ثابت مدير إدارة سلامة ومأمونية المياه بالشركة أنه تم توريد الحواجز بتكلفة إجمالية 360 ألف جنيها ضمن الخطة المالية السنوية التى تخصصها الشركة للارتقاء بأدائها الخدمي، وذلك لحماية مآخذ المحطات المرشحة من التلوثات البترولية وضمان استمرارية التشغيل دون أى مؤثرات  تؤثر على مستوى الخدمة.

كما ذكر دكتور اسلام حسانين نائب رئيس قطاع المعامل ان تلك التجربة جاءت بالتعاون بين فريق الشركة لسلامة ومأمونية المياه وغطاسيها وفريق الشركة الدولية للخدمات البيئية والبحرية تمهيدا للتعميم على مستوى جميع المحطات المرشحة بالمحافظة.

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