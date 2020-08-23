فتاة موهوبة تبهر الجميع بـ مهارتها الكروية.. فيديو

تمكنت لاعبة كرة في سن الزهور على إرباك خصمها الذي يكبرها في السن بـ مهاراتها في مشهد أذهل الجميع بعد أن استطاعت التغلب عليه .

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، خاضت آنا ، لاعبة رياضة البانا ، معركة شوارع مع شاب يبلغ ضعف حجمها في شاطئ مارجيت ، بمقاطعة كينت البريطانية، وتمكنت من التغلب عليه بسهولة مفرطة.

وكانت اللاعبة الموهوبة تضرب الكرة بمهارة من خلال أرجل منافستها مباشرة في الجزء الخلفي من الشبكة.

وتعد لاعبة البانا هي أحد نوع كرة القدم في الشوارع حيث يحاول اللاعبون ضرب الكرة من خلال أرجل منافسهم.

تعرف أيضًا هذه لعبة باسم جوزة الطيب و هي تتميز بمهارة مراوغة شائعة المستخدمة بين لاعبي كرة القدم.