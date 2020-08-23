"الاتجاهات الحديثة فى المكتبات".. ندوة بمكتبة القاهرة الكبرى.. السبت

تقيم مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة بعنوان "الاتجاهات الحديثة فى المكتبات لخدمة المجتمع " فى السادسة من يوم السبت ٢٩ أغسطس الجارى، بمقر المكتبة بالزمالك.

يتحدث فى الندوة الدكتورة أماني جمال مجاهد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف، والدكتور هندى عبدالله، أستاذ المكتبات وتكنولوجيا المعلومات بكلية الآداب جامعة دمياط، ويدير الندوة ياسر عثمان مدير عام المكتبة.

مع اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، والالتزام بنسبة ٢٥% من القوة الاستيعابية، وتقام الندوة فى الهواء الطلق على ضفاف النيل بتراس المكتبة .