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بدون تكاليف.. 3 وصفات مختلفة لتلميع وتنظيف صواني التقديم

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:01 م
طريقة تلميع صواني
طريقة تلميع صواني التقديم
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نهى هجرس
تعد صواني التقديم من اهم الأشياء الواجب تواجدها في مطبخ جميع السيدات، ولكنها مع الوقت يمكن أن تفقد لمعتها بشكل كبير، مما يغير شكلها تماما، ولذلك نقدم لكِ أفضل الوصفات الطبيعية والمنزلية التى تساعدك في تنظيف وتلميع الصواني.

الخل الأبيض وزيت الزيتون
- قومي بوضع القليل من الخل الأبيض على الصواني، ثم امسحيها بقطنة ببطء حتى لا تخدش الصواني.
- ثم امسحي السطح بالمياه مرة أخرى
- في النهاية تلمع الصينية بقماشة ناعمة بها زيت زيتون حتى تصبح لامعة.


الليمون
اقسمي الليمونة إلى نصفين، ثم افركي الصينية بالليمون بشكل بسيط، وتمسح بفوطة قطنية.

الكحول
يساعد الكحول على تلميع العديد من الأشياء، كما إنه يمكن استخدامه في تلميع الصواني لتصبح لامعة.
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