انفجار عبوة ناسفة بكركوك العراقية





كشف مصدر أمني عراقي عن إنفجار عبوة ناسفة في القادسية جنوبي كركوك.





جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفي الكاظمي قد أكد أن جماعات خارجة عن القانون تحاول ترهيب المواطنين وابتزاز رجال الأعمال في البصرة، لافتا الي أن هذا يشكل تهديدا لعموم العراق.





أوضح الكاظمي في تصريحات صحفية له اليوم أن هناك إخفاقات من قبل الأجهزة الأمنية، مشددا على ضرورة قيام الأجهزة الأمنية بتوفير الحماية لأهالي البصرة.





أشار رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الي حوادث الإغتيال التي شهدتها مدينة البصرة حيث قال : خلال اسبوع، قام المجرمون بعمليتين بشعتين باغتيال شبابنا في البصرة، وللأسف الشديد لم نر عملا بمقدار هذه الجريمة





وعبر الكاظمي عن استنكاره وإستهجانه للأوضاع الأمنية قائلا : كيف يقبل القادة الميدانيون بحدوث تجاوز ويتعاملون معه وكأنه حدث عابر؟ يجب العمل على إعادة ثقة المواطن بالدولة والأجهزة الأمنية.





وأكد رئيس الوزراء العراقي أن هناك إخفاقات أمنية في البصرة، مشددا على الأجهزة الأمنية العمل على عدم تكرار ماحدث.





وقال رئيس الوزراء العراقي : ليس للخائفين مكان بيننا، لأنهم لايمثلون القائد الميداني الذي يحمل الرتبة وعلم وشرف العراق ومن غير المقبول التهاون والخطأ، والقائد الذي يفشل يتحمّل فشله، ولن يبقى في مكانه.





وأضاف قائلا : لا نسمح بالتساهل في قضية تجوّل السيارات في البصرة، وهي مظللة ومن دون لوحات، وبلا موافقات، وليس لأحد السماح بهذا الأمر سوى الدولة



