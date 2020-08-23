لطلاب الشهادة الثانوية بالكويت.. كل ما تريد معرفته عن الدراسة في مصر

اعلنت الإدارة العامة للطلاب الوافدين ترحيبها بالطلاب الحاصلين علي الشهادة الثانوية من دولة الكويت، وأشارت أنه يتم قبول طلباتهم للعام الجامعي 2020_ 2021 حتي نهاية شهر نوفمبر، وبداية من شهر ديسمبر يتم تقديم ساعات معتمدة فقط.

وعن الأوراق المطلوبة للتقدم أوضحت الإدارة العامة للطلاب الوافدين انها تتمثل فى الآتى:

- الشهادة الدراسية كاملة.

- صورة جواز السفر.

- 6 صور شخصية

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لفتت إلى أنه لابد من تصديق الشهادة من وزارة الخارجية الكويتية والسفارة المصرية بالكويت حتى يتم قبول التحويل من الخارج للطلاب الكويتيين (من جامعات خارج مصر الي جامعات جمهورية مصر العربية).

أشارت إلى أنه متاح للطلاب الكويتيين الدراسة في (جامعة القاهرة _جامعة الاسكندرية _ جامعة عين شمس _ جامعة المنصورة _ جامعة اسيوط) فقط.