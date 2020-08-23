نشرة الصحة والمرأة.. كل ما تود معرفته عن كسر الترقوة.. وإطلالات جريئة لـ نورهان منصور

بعد إصابته بكسر في عظمة الترقوة خلال مباراة القمة أمام الأهلي في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

خضع محمد عبد الشافي ، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لعملية جراحية اليوم