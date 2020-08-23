نشرة الصحة والمرأة.. كل ما تود معرفته عن كسر الترقوة.. وإطلالات جريئة لـ نورهان منصور
الأحد 23/أغسطس/2020 - 08:01 م
كسر الترقوة
نشر موقع صدى البلد مجموعة من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، وإليكم أبرز العناوين..
كشفت دراسة حديثة، أن الكثير من الأطفال الذين يصابون بـ فيروس كورونا لا يعانون من أي أعراض، مما قد يشكل خطرًا في انتشار فيروس كورونا مقارنة مع البالغين.
خضع محمد عبد الشافي
، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لعملية جراحية اليوم بعد إصابته بكسر في عظمة الترقوة خلال مباراة القمة أمام الأهلي في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
تصدرت الفنانة نورهان منصور شقيقة الفنانة رانيا منصور مؤشر البحث جوجل، بعد زواجها ونشرها لعدة صور ومن أبرزها صورة وهي ترتدي الروب الأبيض التي أثارت جدلا كبير بين رواد السوشيال ميديا. اعتاد الكثير على تحضير عصائر الفاكهة الطبيعية بدلا من تناولها، كنوع من التغيير ومحاولة الاستفادة منها بشكل أكبر، إلا أن الدكتورة زهرة بافلوفا أخصائية الغدد الصماء فجرت مفاجأة بشأن تلك العصائر التي اعتبرتها تسبب مشكلات صحية عديدة. الروزماري
هو عشب عطري موطنه منطقة البحر الأبيض المتوسط وله مذاق دافئ ومرير ويوفر نكهة ورائحة لطيفة للعديد من الأطعمة. ويمكن استخدام إكليل الجبل في الشاي أو كزيت أساسي أو مستخلص سائل.