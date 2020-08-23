AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

خالد الجندي: الدين في مصر بخير.. لكن التدين شكلي .. فيديو

الأحد 23/أغسطس/2020 - 06:07 م
خالد الجندي: الدين
خالد الجندي: الدين في مصر بخير لكن التدين شكلي
Advertisements
أمل فوزي
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك فجوة كبيرة بين الدين والتدين فى مصر، مشيرًا إلى أن الدين بخير، في حين أن التدين أمر شكلى .


اقرأ أيضًا..
وأوضح «الجندى» في حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن بعض الناس يكونون  فى حالة خشوع بالمسجد، و خارجه نجد الحال بعيدًا تمامًا عن تعاليم الدين، قائلًا: لا اجد تفسيرًا لهذا، هل بسبب ركاكة وتقليدية الخطاب أم عدم وجود إبداع على المنبر، نحن لدينا فى العام ٥٢ اجتماعا تمثل خطبة الجمعة، لكنها دون تأثير فى المجتمع، وهذه كارثة بكل المقاييس".


وكان «الجندي» قد علق في بداية حلقة اليوم ، على  اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الداعية والعالم والشيخ، قائلًا: كل التحية للرئيس السيسي على هذه الأولويات التي أمر بها في تكوين الداعية عند اجتماعه برئيس الوزراء ووزير الأوقاف.


وأشار إلى أنه من بين مسئوليات السياسة الخارجية والأحداث في جميع الدول المحيطة، والتحديات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وفيروس كورونا، والعملية التعليمية، وتوفير الأمن الغذائي الكامل لمصر، وإنشاء الطرق ومد خطوط السكة الحديد، والاهتمام بالمرفق الصحي، نجد اهتمامًا من الرئيس السيسي بتجديد الخطاب الديني، والارتقاء بالمصنع للخطاب وهو الداعية أو الشيخ.


وتابع: أصحاب الخطاب الديني يأخذون حيزًا من تفكير سيادة الرئيس لا بد أن نحمد الله على ذلك، لأن هذا الموضوع خطير للغاية، وأننا في تحدّ صعب، مشيرًا إلى أن الخطاب الديني لم يتطور إطلاقًا، ولم يبذل مجهود على قدر التحديات في الخطاب الديني، وأعلم أن الأزهر ووزير الأوقاف ودار الإفتاء يحاولون التطوير، ولكن عندما نجد في ظل تلك الأحداث العالمية أن الرئيس السيسي يأخذ من وقت إدارة الدولة وتخصيصه لتطوير الشيوخ والعلماء وأسلوب الأداء الديني.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رمضان عبد المعز: الشعب كله جنود فى جيش مصر.. فيديو

خالد الجندي: أصحاب الخطاب الديني يأخذون حيزا من تفكير الرئيس السيسي.. فيديو

ترشيحاتنا

تقرير: أعضاء الإخوان في تركيا ينصبون أردوغان مرشدا سياسيا لهم

الأهلي يجهز حسين الشحات وكهربا لدوري أبطال أفريقيا

خوفا من غدر الزمان .. نجوم الفن يقتحمون عالم البيزنس من أوسع أبوابه

لشرح دوافع رفض مشروع قانون الإفتاء.. شيخ الأزهر يطلب حضور جلسة البرلمان

مش هتوصل القاهرة.. بيان عاجل من البرلمان بسبب قرار وزير النقل عن قطارات الصعيد

دولة عربية تتواصل مع روسيا بشأن لقاح كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عملية محمد عبد الشافي.. كل ما تود معرفته عن كسر الترقوة

هوت شورت.. هنا شيحة بإطلالة صيفية مثيرة.. شاهد

بنظارة شمس جذابة.. أصالة تبرز جمالها فى إطلالة شبابية.. شاهد