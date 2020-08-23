بعد أنباء رحيله.. 3 مرشحين لخلافة ميسي في برشلونة





العديد من التقارير أكدت خلال الأيام الماضية، أن ميسي أخبر رونالدو كومان المدير الفني الجديد لفريق برشلونة، أن سيرحل عن البلوجرانا، خلال الصيف المقبل، كما أشارت أن ميسي رفض الرد على جميع اتصالات مجلس إدارى نادي برشلونة خلال الأيام الماضية.





لا شك أن ميسي هو أفضل لاعب جاء في تاريخ برشلونة بأرقامه وإنجازاته الخيالية، ولايزال النجم الأول في الفريق حتى الآن رغم بلوغه سن الـ 33 عاما.





رحيل ميسي سيحدث تأثيرا كثيرا في فريق برشلونة، لكن هناك بدائل تحسبا لرحيله حتى وإن كانوا أقل منه بكثيرا، فمهما طالت فترة ميسي لابد أن يرحل يوما، وأن يحل لاعب بدلا من في نفس مركزه.





ويستعرض " صدى البلد" أبرز بدائل ميسي في برشلونة بعد أنباء رحيله:





1- كوتينيو:





رغم بدايته السيئة مع برشلونة، إلا أن رحيل ميسي قد يساعد كوتينيو على استعادة مستواه المعتاد الذي ظهر به مع ليفربول قبل الانتقال إلى البلوجرانا، حيث كان البرازيلي أحد أبرز نجوم العالم وقتها.





البعض يرى أن كوتينيو فشل مع برشلونة بسبب عدم تمتعه بالحرية الكافية على أرض الملعب، نظرا لوجود زميله ليونيل ميسي، حيث تذهب معظم التمريرات له باعتباره نجم الفريق الأول، بالإضافة إلى أنه يسدد جميع الركلات الحرة أمام المرمى، رغم إجادة كوتينيو لهذا الأمر ايضا.







2- نيمار:

لا يزال عودة نيمار حلما بالنسبة لإدارة نادي برشلونة، والتى حاولت استعادته مجددا خلال الشتاء الماضي، ولكنها فشلت.

وغادر نيمار برشلونة في 2017، بعدما قام النادي الفرتسي بدفع الشرط الجزائي الموقع في عقده مع البلوجرانا والمقدر بـ 222 مليون يورو.

وكانت صحيفة " ماركا" الإسبانية، أكدت في وقا سابق أن نيمار هو اللاعب القادر على خلافة ميسي وتعويض رحيله.





3 - باولو ديبالا:





العديد من التقارير أشارت خلال الأيام الماضية، أن نادي برشلونة دخل في مفاوضات مع باولو ديبالا لاعب فريق يوفنتوس، لخلافة مواطنه ليونيل ميسي.





وحصل ديبالا مؤخرا على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي موسم 2019 - 2020، حيث شارك في 33 مباراة في الكالتشيو، سجل خلالهما 11 هدفا وصنع مثلهما.









بعد ارتباط دام 20 عاما، باتت علاقة ميسي بـ فريقه برشلونة مهددة بالانتهاء، بعد تدهور مستوى الفريق، والمشاكل الإدارية التي يمر بها النادي الكتالوني.