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رياضة

بالفيديو.. جماهير الأهلي مصدومة من الخسارة.. والزمالك فوق الجميع

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:38 م
صدى البلد
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محمد هاني- صلاح مهدي
فاز الزمالك مساء أمس السبت على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد وسط حالة من التعجب من أداء الأهلي الضعيف .


وقامت عدسة صدى البلد باستطلاع آراء الجماهير المصرية حول لقاء أمس. 


قال أحدهم : علينا أن نعترف ان الأهلي سيئ جدا و الزمالك اصبح افضل بكثير سواء ذهنيا او بدنيا ، والأهلي تأثر كثيرا برحيل رمضان صبحي.


بينما قال اخر : الزمالك فوق الجميع و اللاعبون عملوا اللي عليهم و أمتعوا الجماهير و أحرزوا ثلاثة أهداف مع الرأفة ، و تابع قائلا أكثر المتفائلين كان يتوقع الفوز بفارق هدف واحد.
 

واضاف اخر ان الاهلي اصبح فريق عشوائي و ان خطة فايلر في بداية اللقاء كانت سيئة ولكنه أخطأ أكثر عندما قرر خروج قفشة 


وقال ثالث إن الزمالك سوف يأخذ هذا الفوز دافعا للفوز بدوري أبطال افريقيا و أن الأهلي لن يستسلم بسهولة بعد هذه الخسارة .


واختتم آخر : محمد هاني هو سبب الخسارة فجميع الأهداف عن طريقه، وخروج قفشة من الملعب أثر بالسلب على الفريق ولكن هذا لا يمنعني من الاعتراف بأن الزمالك اصبح افضل بكثير من الأهلي.
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