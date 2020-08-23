بالفيديو.. جماهير الأهلي مصدومة من الخسارة.. والزمالك فوق الجميع

فاز الزمالك مساء أمس السبت على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد وسط حالة من التعجب من أداء الأهلي الضعيف .









وقامت عدسة صدى البلد باستطلاع آراء الجماهير المصرية حول لقاء أمس.









قال أحدهم : علينا أن نعترف ان الأهلي سيئ جدا و الزمالك اصبح افضل بكثير سواء ذهنيا او بدنيا ، والأهلي تأثر كثيرا برحيل رمضان صبحي.









بينما قال اخر : الزمالك فوق الجميع و اللاعبون عملوا اللي عليهم و أمتعوا الجماهير و أحرزوا ثلاثة أهداف مع الرأفة ، و تابع قائلا أكثر المتفائلين كان يتوقع الفوز بفارق هدف واحد.





واضاف اخر ان الاهلي اصبح فريق عشوائي و ان خطة فايلر في بداية اللقاء كانت سيئة ولكنه أخطأ أكثر عندما قرر خروج قفشة









وقال ثالث إن الزمالك سوف يأخذ هذا الفوز دافعا للفوز بدوري أبطال افريقيا و أن الأهلي لن يستسلم بسهولة بعد هذه الخسارة .







