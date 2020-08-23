تزامنا مع مناقشته غدا.. اعرف ضوابط الإفراج عن البضائع في مشروع قانون الجمارك الجديد

يناقش مجلس النواب غدًا، الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، مشروع قانون، مقدّما من الحكومة بإصدار قانون الجمارك.

ويستهدف مشروع القانون، وفقًا لما جاء في تقرير اللجنة المعروض على مجلس النواب، المساهمة فى تحقيق التوجهات الاستراتيجية فى رؤية مصر 2030 ، وتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال.

كما يستهدف تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية، وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى، وزيادة درجة رضاء المواطنين، وتحقيق جودة استيداء مستحقات الدولة من رسوم وضرائب سيادية، واستحداث نظم المراجعة اللاحقة، وإدارة المخاطر، ونظام التخليص المسبق، والعمل بمنظومة النافذة الواحدة، التعامل الجمركى على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الالكترونية الحديثة.





ويستعرض "صدى البلد"، أهم ما جاء بالقانون بشأن الإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة فيما يلى: