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محافظات

تموين الوادي الجديد: غلق مخبزين بسبب نقص وزن الرغيف

الأحد 23/أغسطس/2020 - 06:39 م
مخبز
مخبز
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منصور ابوالعلمين
أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة  الوادي الجديد اليوم الأحد، عن غلق مخبزين بسبب مخالفة وزن الرغيف والتصرف في حصة الدقيق.

أكد المهندس صلاح السيد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، غلق مخبز في قرية الكفاح بمركز الفرافرة بسبب مخالفة إنتاج خبز ناقص وزن عن الوزن القانوني، وغلق مخبز آخر في قرية البشندي بمركز بلاط بسبب التصرف في حصة الدقيق المقررة للمخبز وعدم استخدامها في الغرض المخصص لها.
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وأضاف صلاح، أن المديرية تكثف حاليًا الحملات التموينية الموسعة بالإدارات لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق حفاظًا على حقوق المواطنين واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أي تلاعب.

من ناحية اخري دشنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، فرع الاتحاد المصري للميني فوتبول، وذلك بحضور الدكتور أحمد سمير رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول، والكابتن فكرى صالح، وعدد من الرياضيين، والمهتمين باللعبة في المحافظة وأعضاء من الاتحاد.

وقال بهاء شوقي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إنه جرى تدشين فرع الاتحاد بمقر مركز شباب مدينة الخارجة، كخطوة مبدئية لنشر اللعبة بين أبناء المحافظة، وجرى عقد مؤتمرا بمقر مركز شباب مدينة الخارجة، لشرح اللعبة وتفاصيلها، والتي من أهمها أن الملعب يقع على مساحة 30 مترًا، وبطول 50 مترًا، وأن الفريق مكون من 6 أفراد.


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