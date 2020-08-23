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رياضة

قبل المواجهة المصيرية.. تعرف على أبرز نقاط القوة والضعف في باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

الأحد 23/أغسطس/2020 - 06:29 م
صدى البلد
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عمر سلامة

ينتظر كل عشاق كرة القدم في العالم المباراة المصيرية بين بايرن ميونخ و باريس سان جيرمان والتي تقام بنهائي دوري أبطال أوروبا بمدينة لشبونة بالبرتغال.


وينتظر الجميع المواجهة على الرغم من أنها تحدث لأول مرة في تاريخ نهائيات البطولة، إلا أنها تعد بكثير من الإثارة.

 

بايرن ميونخ بعد رحلة أقصى فيها تشيلسي وأهان فيها برشلونة وتجاوز ليون مؤخرًا على موعد مع باريس سان جيرمان الذي أنفق كثيرًا في السنوات الماضية من أجل تلك اللحظة.

 

الحظوظ لا تميل لكفة على حساب الأخرى، فلكل نقاط قوته وضعفه كذلك، ولكن السؤال بالنسبة للجانب البافاري، كيف يفوز البايرن على باريس سان جيرمان ليحقق الثلاثية للمرة الثانية في تاريخه؟

 

بكل وضوح، لن يكون أمام بايرن ميونخ إلا الاستمرار على نفس النهج الذي سار عليه منذ تولي فليك مهمة المدير الفني منتصف هذا الموسم، ولكن مع بعض التعديلات البسيطة.

 

في نصف النهائي، بايرن ميونخ بدوره واصل انتصاراته وتقديم العروض الممتعة، بكرة قدم جذابة مليئة بالمخاطرة والمتعة، ولكن هناك مشكلة واحدة، مرمى مانويل نوير يتم الوصول إليه بسهولة.

 

تكتيك فليك يعتمد على صعود الظهيرين وتقدم لاعبي الوسط بصورة كبيرة، مما يفتح الخط الخلفي للفريق بصورة كبيرة ويسهل من الوصول إلى مرماه.

 

هذه هي النقطة التي تتضمنها عبارة تعديلات بسيطة، المساحات التي سينتظرها توخيل خلف الثنائي يجب أن تغلق، ولكن في نفس الوقت لا يمكن أن يستغني بايرن عن القوة الهجومية لظهيريه.

 

في هذه الحالة سيكون تأخير لاعب الارتكاز مهمًا للغاية، ليلعب دور المدافع الثالث لكي لا يفقد بايرن ميونخ لاعبًا من وسط ملعبه وفي نفس الوقت يكسب وجود المدافع الثالث والذي سيعطي الفرصة لقلبي الدفاع لتغطية ظهر كيميتش وديفيس.

 

من الناحية الأخرى، الاعتماد على السرعات سيكون مهمًا في الأجناب، لذلك سيكون دور الأجنحة مضاعفًا بأن يضغطا على مبابي ونيمار ويصعبا من عملية صعودهما بالكرة، وفي الوقت ذاته يفرضان على أظهرة باريس التراجع.

 

في هذه الأدوار سيكون جنابري وكومان الأفضل، مع إمكانية الدفع بإيفان بيريزيتش الذي يستطيع التقدم هجوميًا ومنح التوازن الدفاعي في جبهته حلًا، المهم أن يضع فليك ذلك في حسبانه كأحد أهم أسلحة الفوز.

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