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توك شو

دي هوجة ملهاش لازمة.. فنان وشوم يقدم نصيحة قبل وضع تاتو

الأحد 23/أغسطس/2020 - 06:29 م
فنان الوشم، شنودة
فنان الوشم، شنودة عبد الملك
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فرح علاء الخولي
قال فنان الوشم، شنودة عبد الملك، إنه ينصح اي احد يقوم بعمل تاتو ان لا يرسم تاريخ او اسم شخص معين لأن في حالة إنهاء العلاقة تكون مشكلة في إزالته، بينما عن اتجاه كثير من المشاهير تلك الفترة لازالة التاتو بشكل عام فهو لأسباب معينة.

وتابع شنودة، خلال حواره في برنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن "اللي حاصل الفترة على انستجرام على التاتو هي هوجة"، ولان هناك من يقول ان الحبر الخاص بالتاتو يسبب مشاكل في الجلد وامراض وغيرها، ولكنه كلام غير صحيح وليس له أي دليل من الصحة.


واوضح ان في مصر ليس لدينا ثقافة كبيرة بفن التاتو حتى الأحبار التي يتم استخدامها هنا مختلفة تماما عن الأحبار المستخدمة في اوروبا، منوهًا ان كل الأحبار المستخدمة هنا صناعة امريكية ومرخصة من منظمة الصحة العالمية.

واكد على ان من الضروري البحث عن الفنانين بشكل دقيق وعدم الاستعجال في اتخاذ هذا القرار لأي رسام وشوم.

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