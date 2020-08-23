تفاصيل مصرع وإصابة 14 شخصا في انهيار منزل شعبي بجدة

شهدت محافظة جدة السعودية إنهيار منزل شعبي بحي الرويس حيث إنتقل علي الفور الدفاع المدني في محافظة جدة للقيام بعمليات البحث، والإنقاذ.





وذكر الدفاع المدني في بيان له اليوم أنه تلقي في تمام الساعة " 11:25" من مساء الأمس بلاغا يفيد بإنهيار منزل شعبي بحي الرويس حيث تم علي الفور تحريك فرق الإنقاذ، وفرق انهيارات المباني للموقع ومساندتها بالمعدات الثقيلة، وفرق انهيارات مساندة من قوة طوارئ الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة.





واشار البيان الي أنه أتضح بأن الحالة عبارة عن إنهيار جزء من منزل شعبي مكون من ثلاثة طوابق، حيث باشرت الفرق عملها بالبحث تحت الأنقاض عن أشخاص، وذلك بإستخدام أجهزة البحث تحت الأنقاض، وبرفع الأنقاض، وتمشيط كامل الموقع.





وبيًن البيان أنه تم اخراج 15 شخص من تحت الأنقاض ونقلهم الى منطقة الفرز الطبي التي تم إنشاؤها بالموقع لفرز الحالات، ومن ثم نقلهم عن طريق الهلال الاحمر للمستشفى.





واشار البيان الي أن الحادث نتج عنه 12 حالة إصابة نقلوا لتلقي العلاج اللازم بالمستشفى، و ثلاثة حالات وفاة.



