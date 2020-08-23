أسباب تجعل المشجعين حريصين على مشاهدة نهائي الأبطال بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، مواجهة نارية، اليوم الأحد، بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، على ملعب النور، بمدينة لشبونة البرتغالية، في نهائي دوري أبطال أوروبا.





هي بطولة استثنائية بكل المقاييس هذا العام، فالبطولة تم إيقافها بسبب فيروس كورونا، قبل أن يقرر الاتحاد الأوروبي عودتها مرة أخرى في بدايات شهر أغسطس.





وفي هذا التقرير، نستعرض أسباب تشعل موقعة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا





- السبب الأهم هو أن مباراة اليوم هو نهائي أعرق البطولات الأوروبية، وأقوى بطولة على صعيد الأندية في العالم، لذا فمن يتوج بالبطولة سيتربع على عرش أندية العالم لعام 2020.





- ويبحث باريس سان جيرمان عن كتابة التاريخ بالنسبة إليه بالتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي، ولكي يصبح ثاني نادٍ فرنسي فقط يتوج بالبطولة على مر التاريخ، بعد أن وصل للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، لكن الوضع مختلف قليلًا للفريق البافاري العريق الذي استطاع الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا من قبل 5 مرات، كرابع أكثر الأندية تحقيقًا لتلك البطولة بعد ريال مدريد، وميلان، وليفربول، ويطمح في الحصول على النجمة الأوروبية السادسة.





- يبحث الفريقان عن التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، حتى يضيف أحدهما بطولة أخرى إلى رصيده هذا الموسم، فبايرن ميونخ توج ببطولة الدوري الألماني وكأس ألمانيا، أما باريس فتُوج بطلًا للدوري الفرنسي، وفاز ببطولتي كأس فرنسا وكأس الدوري الفرنسي، وهما يريدان الفوز بتلك البطولة من أجل إكمال المشوار نحو تحقيق ست بطولات في موسم واحد، وتكرار إنجاز برشلونة التاريخي الذي لم يحققه سواه في عام 2009.





- مباراة ستجمع أقوى خطي هجوم في العالم.. ليفاندوفسكي وجنابري ومولر وبيريسيتش من جهة، ونيمار ومبابي ودي ماريا وإيكاردي من جهة أخرى، أحد الأسباب التي ستجعل المشاهدين يترقبون تلك المباراة.





- مواجهة خاصة ستشهدها المباراة بين أسرع لاعبين في العالم في هذا التوقيت بين مبابي الجناح الأيمن لباريس سان جيرمان، وألفونسو ديفيز الظهير الأيسر لبايرن ميونخ.



