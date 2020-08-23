تأجيل محاكمة 8 متهمين بالاتجار في البشر بمنشاة ناصر لجلسة 21 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم، الأحد، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، تأجيل محاكمة 8 متهمين لإدارتهم جماعة إجرامية منظمة في الاتجار بالبشر في قسم منشاة ناصر لجلسة 21 سبتمبر.





والمتهمون بحسب ترتيبهم بأمر الإحالة "مصطفي .ر طبيب بشري و ابراهيم .س بدون عمل و سامح .ر شريك في مقلي ورامي .س وخالد .ي يعمل سكرتير طبيب واشرف .ي يعمل نجار مسلح ومصطفي .م يعمل سواق ومصطفي .ا صاحب معرض سيارات".





وأوضح أمر إحالة المتهمين أنهم أسسوا ونظموا إدارة جماعة إجرامية منظمة تعمل بصفة مستمرة بهدف ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر علي منفعة مادية بأن تعاملوا بالنقل والتسليم في أشخاص طبيعية وهم المجني عليهم ابراهيم محمد و اية بلبل وفاطمة عدلي وكان ذلك باستغلال حاجاتهم للمال بقصد استئصال اعضائهم البشرية منهم وهي كلية من المجني عليه الاول والثاني ونشا عن ذلك عاهة مستديمة للمجني عليها اية بلبل يستحيل بروها تقدر بحوالي 15 بالمائة وكان ذلك حال كون المتهم الاول طبيب اخصائي كلي ومدير وحدة غسيل الكلي بمستشفي القاهرة الفاطمي وطبيب كلي مقيم بمستشفي التامين الصحي بمدينة نصر وارتكب جريمته باستغلال وظيفته وبطريق الاكراه الواقع علي المجني عليهم علي النحو المبين بالتحقيقات .





وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع أطباء حسني النية في إجراء عملية نقل وزراعة أعضاء بشرية بالمخالفة لأحكام القانون بأن حرضوا المجني عليها أي بلبل علي التخلي عن عضو بشري وهي الكلي اليمني الخاصة بها مقابل مبلغ بقصد نقلها وزراعتها في جسم إنسان آخر حسن النية وهو اشرف احمد وقد تمت تلك الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.



