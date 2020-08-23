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حوادث

العثور على طفل حديث الولادة ملقى تحت شجرة بالطريق الزراعى بديرمواس

الأحد 23/أغسطس/2020 - 06:40 م
طفل
طفل
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أيمن رياض
عثر أهالي مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا علي طفل .حديث الولادة ملقى اسفل شجرة بالطريق الزراعي، وعلي الفور تم إبلاغ أجهزة الأمن والتي انتقلت علي الفور لفحص البلاغ 

تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطار. من اللواء خالد عبد السلام مديرمباحث المديرية بعثور أهالي مركز ديرمواس علي مولود ملقى بالطريق الزراعي  

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وعلي الفور إنتقل المقدم علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي جنوب والرائد أحمد الصفتي رئيس مباحث مركز ديرمواس لفحص البلاغ

 حيث تبين أن الطفل لقيط مولود منذ ساعات وتم العثور علية أسفل شجرة بالطريق الزراعي وتم وضعة بمستشفي ديرمواس العام وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتولي التحقيق.
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