فيروس كورونا يواصل عزل المدن الأردنية

أعلن محافظ العاصمة الأردنية عمًان الدكتور سعد الشهاب، عن عزل 11 بناية بعد اكتشاف إصابات كورونا فيها.





وأوضح الشهاب في تصريح صحفي، إن البنايات تقع في مناطق؛ البنيات ووادي عبدون وصويلح ونادي السباق/ إسكان المهندسين وجبل النصر والمرقب /حي الربوة وسحاب والموقر/ مغاير مهنا والأشرفية والجبيهة/ ام زويتينة إضافة إلى إغلاق سوير ماركت في ماركا الشمالية لمدة 48 ساعة لغايات التعقيم.





وذكر الشهاب أنه تم التعامل مع البنايات وتعقيمها لمنع انتشار العدوى بحسب الإجراءات الصحية المعتمدة.





وأفاد الشهاب أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتأمين دورية شرطة لضمان عدم دخول أو خروج أي شخص من البنايات حتى تتمكن فرق التقصي الوبائي من أخذ العينات، لافتًا إلى أن البنايات ستبقى تحت الحجر حتى ظهور نتائج فحص العينات.