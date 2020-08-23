خالد قمر يقود هجوم الاتحاد السكندري أمام وادي دجلة في الدوري

أعلن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن تشكيل فريقه لمواجهة وادي دجلة في المباراة التي تجمع بينهما بعد قليل ضمن منافسات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري المصري .
وجاء تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة وادي دجلة كالتالي :-
عماد السيد، السيد سالم ، اسلام جمال ، محمود رزق ، اسامه عزب ، نور السيد، احمد مانجا، خالد الغندور ، محمد الصباحي ، أحمد رفعت ، خالد قمر ".
ويتواجد علي دكة البدلاء كل من :
محمود الزنفلي عمرو الميداني ، مروان النجار، بري رحيل ، مروان عطية، كريم الديب ، احمد راشد، احمد ناجي ، عبدالغني محمد ".
ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس، في جدول ترتيب الدوري، برصيد 29 نقطة، جمعهم من 19 لقاء، فاز 7 وتعادل 8 وخسر 4، وسجل الفريق 19 هدفا، فيما استقبلت شباكه 15 هدفا.