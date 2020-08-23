خالد قمر يقود هجوم الاتحاد السكندري أمام وادي دجلة في الدوري

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة وادي دجلة كالتالي :-





عماد السيد، السيد سالم ، اسلام جمال ، محمود رزق ، اسامه عزب ، نور السيد، احمد مانجا، خالد الغندور ، محمد الصباحي ، أحمد رفعت ، خالد قمر ".





ويتواجد علي دكة البدلاء كل من :

محمود الزنفلي عمرو الميداني ، مروان النجار، بري رحيل ، مروان عطية، كريم الديب ، احمد راشد، احمد ناجي ، عبدالغني محمد ".





ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس، في جدول ترتيب الدوري ، برصيد 29 نقطة، جمعهم من 19 لقاء، فاز 7 وتعادل 8 وخسر 4، وسجل الفريق 19 هدفا، فيما استقبلت شباكه 15 هدفا.