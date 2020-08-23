AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خالد قمر يقود هجوم الاتحاد السكندري أمام وادي دجلة في الدوري

الأحد 23/أغسطس/2020 - 07:24 م
لابو الاتحاد السكندري
لابو الاتحاد السكندري
Advertisements
حسام الحارتي
أعلن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن تشكيل فريقه لمواجهة وادي دجلة في المباراة التي تجمع بينهما بعد قليل ضمن منافسات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري المصري .

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة وادي دجلة كالتالي :-

عماد السيد، السيد سالم ، اسلام جمال ، محمود رزق ، اسامه عزب ، نور السيد، احمد مانجا، خالد الغندور ، محمد الصباحي ، أحمد رفعت ، خالد قمر ".

ويتواجد علي دكة البدلاء كل من :
محمود الزنفلي عمرو الميداني ، مروان النجار، بري رحيل ، مروان عطية، كريم الديب ، احمد راشد، احمد ناجي ، عبدالغني محمد ".

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس، في جدول ترتيب الدوري، برصيد 29 نقطة، جمعهم من 19 لقاء، فاز 7 وتعادل 8 وخسر 4، وسجل الفريق 19 هدفا، فيما استقبلت شباكه 15 هدفا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك.. خالد قمر يقود الهجوم

خالد قمر يقود هجوم الاتحاد السكندري لمواجهة الجونة بالدوري المصري

24 لاعبًا فى قائمة الاتحاد لمواجهة المصرى

الاتحاد السكندري يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة المصري

مسحة طبية للاعبي الاتحاد السكندري قبل مواجهة المصري

ترشيحاتنا

الإفتاء تحسم الجدل حول التمسح بمقامات آل البيت والأولياء

مباراة ركلات الجزاء.. الإسماعيلي يتعادل مع حرس الحدود 2 - 2 ..فيديو

عزة مصطفى توجه رسالة مؤثرة لـ مؤمن زكريا: بحبك وبدعمك.. فيديو

صحيفة سعودية: المخابرات الحربية المصرية كلمة السر في حل الأزمة الليبية

من يملك المال سيؤثر على الأحمر.. هشام حنفي: بيراميدز يفاوض فايلر و4 لاعبين من الأهلي

أفضل طريقة لخفض الضغط

AdvertisementS

أخبار الرياضة.. 4 قرارات من الأهلي بعد الهزيمة أمام الزمالك.. مروان محسن يطلب الرحيل.. وفايلر في قفص الاتهام

مهيب عبدالهادي يحسم الجدل حول انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

مروان محسن يطالب بالرحيل عن الأهلي بسبب الضغوطات

الخسائر تتواصل.. الإصابة تبعد وليد سليمان عن مران الأهلي

حقيقة أم سراب؟.. موقف beIN Sports من إذاعة نهائي دوري أبطال أوروبا

من بينها الحظر الإعلامي .. 4 قرارات بالأهلي بعد الخسارة من الزمالك في الدوري

بسبب رمضان صبحي.. مصدر يكشف قانونية شكوى الأهلي لنادي بيراميدز دوليا

لم يقصد إصابته.. وليد سليمان يعتذر لمحمد عبدالشافي في المستشفى بعد العملية

إحنا بتوع الأتوبيس.. الزمالك يحتل السوشيال ردا على سخرية النادي الأهلي في الدور الأول

الفرنسي عقدة الأحمر.. الزمالك يجنى 7 مكاسب من الفوز على الأهلي

بعد كارثة الزمالك .. حقيقة تراجع الأهلي عن تمديد عقد مروان محسن

بعد إصابته في مباراة القمة 120.. وليد سليمان يزور محمد عبد الشافي في المستشفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس جريئة.. شاهد| شقيقة هنا الزاهد بإطلالة مثيرة

3 علامات تشير للإصابة بـ حساسية الطعام.. اكتشفها

ماذا يحدث للجسم عند تناول الحلبة بالماء يوميا