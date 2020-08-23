قبل لقاء السحاب.. مقارنة رقمية بين خط هجوم بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

ينتظر عشاق كرة القدم في العالم المباراة المصيرية بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان والتي تقام فى نهائي دوري أبطال أوروبا بمدينة لشبونة بالبرتغال.

وينتظر الجميع المواجهة على الرغم من أنها تحدث لأول مرة في تاريخ نهائيات البطولة، إلا أنها تعد بكثير من الإثارة.

بايرن ميونخ خاض رحلة أقصى فيها تشيلسي وأهان فيها برشلونة وتجاوز ليون مؤخرًا على موعد مع باريس سان جيرمان الذي أنفق كثيرًا في السنوات الماضية من أجل الوصول إلى هذه اللحظة.

ونرصد لكم مقارنة بين خط هجوم بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان:

سيرجي جنابري و أنخيل دي ماريا

أبطال نصف نهائى دوري أبطال أوروبا، وأصحاب الدور الاكبر فى التأهل للمباراة النهائية، ولاعبان مهمان بالنسبة لفريقيهما حيث يواصل الألماني الصعود في السنوات الأخيرة ويتحسن كلما لاحت له الفرصة، فيما لا يزال دي ماريا في مقدمة اللاعبين الصانعين للفرص ولكن قيمة جنابري باتت أكبر.

إيفان بيريسيتش و نيمار

كان بيريسيتش هو اللاعب الأقل أداءً منذ بداية العام، لكن بات احد العناصر الأكثر أهمية فى بايرن ميونخ، حيث راهن عليه هانزي فليك وظهر الكرواتى بشكل رائع حيث يسجل الأهداف ويصوب بقوة وإيجابية لدرجة أن نيمار بقيمته الكبيرة فشل في مضاهاة الكرواتي في الأهداف والتمريرات الحاسمة، ويتميز نيمار بالقدرة الهائلة على المراوغة حيث لا يستطيع أي مدافع إيقافه في موقف واحد ضد واحد، وهو ما قد يمنح سان جيرمان الأفضلية فى أى وقت.

روبرت ليفاندوفسكي و كيليان مبابي

يعد هذا الموسم هو الأفضل في مسيرة ليفاندوفسكي وفي الواقع ما زال بإمكانه تسجيل المزيد من الأهداف في النسخة الجارية ويحاول التغلب على رقم كريستيانو رونالدو الذي سجل 17 هدفًا بالمسابقة في موسم 13-2014، حيث يتصدر قائمة الهدافين للبطولة هذا الموسم بـ 15 هدفًا.





لكن فى الوقت نفسه، لن ننسي النفاثة مبابي الذى يتميز بسرعة فائقة وقدرة تهديفية أيضا، بالرغم من صنع هدف وحيد فى آخر مباراتين بدوري الأبطال.