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سيارات

5 نصائح لمصيف آمن في ظل كورونا

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:02 ص
5 نصائح لمصيف آمن
5 نصائح لمصيف آمن في ظل كورونا
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منة الله عبد الحميد
يهرب الكثيرون من درجات الحرارة العالية إلى الشواطئ الساحلية لقضاء اجازة سعيدة والاستمتاع بالبحر بعيدًا عن الزحمة والحر. 

ولكن يجب أن نضع في عين الاعتبار أن فيروس كورونا مازال موجودًا بالفعل ويهدد العالم. 

 لذلك يقدم موقع صدى البلد الإخباري أبرز النصائح التي يجب عليك اتباعها أثناء السفر لتجنب فيروس كورونا. 

1-احرص على اصطحاب المطهرات والكحول أثناء السفر. 

2-بعد وضع الحقائب في السيارة، قم بنثر الكحول علي يديك. 


3-قم بتعقيم السيارة بشكل كامل من الداخل والخارج من خلال قطرات الخل والماء على صالون السيارة وتنظيف الدواسات بالماء والصابون. 

4-وضع الكحول على مقابض السيارة قبل الاستخدام. 

5-ترك المواد المطهرة على الأسطح لمدة دقيقها وتنظيفها بمنشفة جافة. 

6-من أكثر الأشياء التي يستخدمها قائد السيارة بصورة كبيرة مقصورة القيادة والهاند بريك لذلك ينصح بتطهيرهما من الحين للآخر. 

7-ارتداء قفازات بلاستيكية والتخلص منها بعد القيادة.

8-احرص دائمًا على عدم ترك المطهرات في السيارة لأنها تتفاعل مع حرارة الشمس وقد تسبب انفجار السيارة.  

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