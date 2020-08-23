شنق نفسه في السقف.. انتحار سائق توك توك بالمحلة الكبرى

لقي سائق توك توك فى العقد الرابع من عمره مصرعه عقب انتحاره بتثبيت رأسه بواسطة حبل شنقا بسقف منزله بمنطقة الترعة بمدينة المحلة الكبري وتم التحفظ على الجثة ونقلها بواسطه سيارة إسعاف مستشفي المحلة العام .

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تلقي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد فتحي مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده من أهالي منطقة شارع الترعة بالعثور على مواطن يدعي "ايمن .ا " 38 سنة سائق توك توك مشنوقا داخل منزله .

كما باشرت القيادات الأمنية دورها بانتقال الرائد أحمد عبد الشافي رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية الى مكان الحادث لمتابعة تطوراته .

كما باشر ضباط مباحث القسم الاستماع الي أقوال شهود العيان من جيران المتوفي منتحرا .

وكشفت تحريات الأمنية حول المعايته الأولي أن الضحية يمر بظروف نفسيه حادث ويعيش وحيدا داخل منزله وعثر على الحبل كأداه مستخدمة للوسيلة الانتحار للمواطن والتخلص فى حياته بسبب أزمة الوحدة والعيش بمفرده بمنزله وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى أمرت بتشريح الجثة ودفنها .