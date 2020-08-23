الثلاثاء.. قطع المياه عن مدينة قها لأعمال غسيل الشبكات بالكلور لمدة 3 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية عن قطع المياه عن مدينة قها الثلاثاء المقبل الموافق 25 أغسطس من الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة الخامسة مساء.

















وقالت شركة مياه القليوبية ان انقطاع المياه يأتى بسبب أعمال غسيل شبكات المياه بالكلور.









وأوضحت الشركة أنه سيتم الانتهاء من أعمال غسيل الشبكات بأسرع وقت ممكن وإعادة ضخ المياه للمدينة مرة أخري كما ستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالقرية خلال فترة الانقطاع.









وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن أرقام هواتف مديري الأفرع الخاصة بالشركة على مستوى مدن المحافظة الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي للابلاغ عن أي أعطال أو طوارئ قد تحدث علي مدار 24 ساعة.







