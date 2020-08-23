AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الثلاثاء.. قطع المياه عن مدينة قها لأعمال غسيل الشبكات بالكلور لمدة 3 ساعات

الأحد 23/أغسطس/2020 - 07:39 م
قطع المياه
قطع المياه
Advertisements
إبراهيم الهوارى
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية عن قطع المياه عن مدينة قها الثلاثاء المقبل الموافق 25 أغسطس من الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة الخامسة مساء.




وقالت شركة مياه القليوبية ان انقطاع المياه يأتى بسبب أعمال غسيل شبكات المياه بالكلور.


وأوضحت الشركة أنه سيتم الانتهاء من أعمال غسيل الشبكات بأسرع وقت ممكن وإعادة ضخ المياه للمدينة مرة أخري كما ستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالقرية خلال فترة الانقطاع.


وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن أرقام هواتف مديري الأفرع الخاصة بالشركة على مستوى مدن المحافظة الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي للابلاغ عن أي أعطال أو طوارئ قد تحدث علي مدار 24 ساعة.


من ناحية اخرى استجابت الدكتورة إيمان ريان نائبة محافظ القليوبية لشكوى أهالى قرية ميت حلفا حول عدم تطوير مزلقان السكة الحديد المؤدى إلى مدخل القرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لغسيل الشبكات.. قطع المياه عن بنها 8 ساعات

قطع المياه 4 ساعات عن أبو الغيط بالقناطر بسبب أعمال الصيانة

لمدة 5 ساعات.. قطع المياه عن مركز ومدينة قليوب لأعمال الصيانة بعد غد

قطع المياه عن مدينة طوخ لغسيل الشبكات..اليوم

قطع مياه الشرب عن 6 قرى بالخانكة.. اعرف المواعيد

ترشيحاتنا

حقيقة أم سراب؟.. موقف beIN Sports من إذاعة نهائي دوري أبطال أوروبا

تقرير: أعضاء الإخوان في تركيا ينصبون أردوغان مرشدا سياسيا لهم

بسبب بوستاته على فيسبوك.. وزير الأوقاف: نقل عبد الله رشدي لباحث دعوة ومنعه من صعود المنبر

حالة الطريق الدائري الآن.. أماكن الزحمة المسائية على الطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية

براتب خيالي.. بيراميدز يقترب من ضم مهاجم المنتخب المغربي

بسبب رمضان صبحي.. مصدر يكشف قانونية شكوى الأهلي لنادي بيراميدز دوليا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس جريئة.. شاهد| شقيقة هنا الزاهد بإطلالة مثيرة

3 علامات تشير للإصابة بـ حساسية الطعام.. اكتشفها

ماذا يحدث للجسم عند تناول الحلبة بالماء يوميا