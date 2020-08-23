أزمة نووية بين موسكو وواشنطن.. ولافروف مهددا أمريكا: لتنتهِ المعاهدة وتسقط القواعد

انتقد وزير الخارجية الروسي، "سيرجي لافروف"، مطالب الولايات المتحدة في المفاوضات بشأن معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية.





ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن "لافروف"، قوله إن الولايات المتحدة تطرح مطالب غير واقعية، مؤكدًا أن روسيا لا تنوي تلبيتها.





وأضاف "يصر الأمريكيون في المفاوضات، التي أجراها مؤخرا في فيينا نائبا، سيرجي ريابكوف، مع الممثل الخاص الأمريكي، مارشال بيلينجسلي، على شروط تعد صراحة غير واقعية، بما في ذلك المطالبة بالانضمام الضروري للصين إلى هذه الوثيقة أو أي وثيقة أخرى سيتم إبرامها في المستقبل".





وقال لافروف "أعرف النتيجة النهائية للمفاوضات، لكننا قلنا للأمريكيين بشكل صريح إننا بحاجة إلى معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية، التي ينقضي سريانها في فبراير، ونحن مهتمون بتمديدها دون أي شروط مسبقة، لكننا لا نحتاج إليها بدرجة أكبر مما يحتاج إليها الأمريكيون".





وأكد لافروف أنه "في حال طرح الأمريكيون مطالب مسبقة غير قابلة للتطبيق، مثل ضرورة قيامنا بإقناع الصين، وهو ما لن نفعله لأننا نحترم الموقف الصيني، فلينتهِ عمل هذه المعاهدة".





وشدد وزير الخارجية الروسي على أن هذا السيناريو سيعني خسارة آخر آلية كانت تضع القواعد في مجال الأسلحة النووية.



