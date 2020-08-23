بسبب كورونا.. تأجيل الدراسة في سوريا لــ 13 سبتمبر

أصدرت الحكومة السورية قرارا بتأجيل افتتاح المدارس في البلاد حتى 13 من سبتمبر القادم، بعدما كان محددا بداية الشهر، بسبب معطيات تشير إلى تزايد انتشار فيروس كورونا.





وقالت رئاسة الوزراء السورية إن المجلس (المكلف بتسيير الأعمال بموجب الدستور) قرر افتتاح المدارس يوم الأحد الموافق 13 الشهر القادم "بعد اطلاعه على البروتوكول الصحي المقدم من وزارة التربية للعام الدراسي الجديد بكل مراحله وآليات تطبيقه للتصدي لوباء كورونا، بما يضمن الحفاظ على صحة التلاميذ والعاملين في الحقل التربوي واستمرار جودة العملية التعليمية".





وذكرت رئاسة الوزراء أن المجلس وجه "المعنيين في وزارة التربية والجهات التابعة لها بتكييف الخطة الدراسة وفقًا لذلك والالتزام بالخطة المقترحة من قبل الوزارة لتعويض الفاقد التعليمي ومراعاة كافة الاشتراطات الصحية".





جدير بالذكر ان افتتاح المدارس السورية في موعده المحدد في الأول من سبتمبر، قوبل بانتقادات واسعة في البلاد التي تتزايد فيها حالات الإصابة بكورونا بشكل يومي.