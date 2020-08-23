أمن الوفاق يطلق الرصاص الحي في طرابلس.. والمتظاهرون يتجهون للمجلس الرئاسي.. فيديو

أفادت وسائل إعلام ليبية بإطلاق قوات الأمن النار على المتظاهرين في العاصمة طرابلس ضد حكومة الوفاق.





ذكرت قناة "ليبيا الحدث" أن إصابات وقعت في صفوف المتظاهرين بميدنة الشهداء بطرابلس.





قال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إن أمن الوفق يطل الرصاص الحي من كل الاتجاهات على المتظاهرين في طرابلس في ميدان الشهداء وامتداد ميدان الغزالة.





وأظهرت مقاطغ فيديو تحطيم المتظاهرين في طرابس إحدى السيارات التابعة للمرتزقة الأتراك والمليشيات الإرهابية الداعمة لحكومة الوفاق.





وقالت وسائل إعلام ليبية إن متظاهرين في طرابلس يتوجهون نحو المجلس الرئاسي.





وكانت صحيفة المرصد الليبية ذكرت أن المتظاهرين اعتلوا أسوار مبنى رئاسة حكومة الوفاق في طريق السكة وسط خلو المبنى من مسؤولي الحكومة ورئيسها فايز السراج.





خرجت اليوم الأحد، تظاهرات حاشدة في العاصمة الليبية طرابلس وكذلك مدينة مصراتة ضد حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.





وهتف المتظاهرون ضد فساد حكومة الوفاق محتجين على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار.



