الأنسب في الصيف.. أسرار تطبيق "النو ميكب" باحترافية

قالت خبيرة العناية بالبشرة لمى العالم، لا يفضل وضع المكياج الكامل في فصل الصيف خاصة في فترة النهار والظهيرة، ولذلك يعتبر مكياج النو ميكب لوك هو الأنسب في هذه الفترة.





وأضافت لمى العالم، قبل وضع أي مكياج يجيب تنضيف البشرة بشكل جيد بالروتين اليومي، والحفاظ عليه وذلك لحماية البشرة من أضرار المكياج التي يظهر تأثيرها مع مرور الزمن.





وعن طريقة عمل مكياج النوم ميكب لوك، تقول لمى العالم، أولا يتم وضع كريم مُرطب لترطيب وجهك، ثم استخدم البرايمر وتركه على الوجه لمدة خمسة دقائق حتى يجف ثم يتم وضع الـ"BB"، ويُفضل الـ"BB" لأنه خفيف على البشرة ويصلح للاستخدام اليومي.





وأكملت لمى العالم، ثم بعد ذلك يتم وضع الكونسيلر تحت العين برفق، لإخفاء الهالات السوداء، ثم يتم استخدم بودرة "لوس بودر" الشفافة لتثبيت الكريم.









وأضافت لمى العالم، في مكياج النوم ميكب لوك لا يفضل استخدام الايشادو أو يستخدم لون فاتح جدا، كما أنه ممنوع استخدام الكحل ويتم الاكتفاء بالمسكرة فقط، مؤكدة إذا كانت البنت من هواة الـ"آي لاينر" يتم رسم خط رفيع ينتهي بانتهاء جفن العين بدون سحبة.