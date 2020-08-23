AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

الأنسب في الصيف.. أسرار تطبيق "النو ميكب" باحترافية

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:01 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
قالت خبيرة العناية بالبشرة لمى العالم، لا يفضل وضع المكياج الكامل في فصل الصيف خاصة في فترة النهار والظهيرة، ولذلك يعتبر مكياج النو ميكب لوك هو الأنسب في هذه الفترة.

وأضافت لمى العالم، قبل وضع أي مكياج يجيب تنضيف البشرة بشكل جيد بالروتين اليومي، والحفاظ عليه وذلك لحماية البشرة من أضرار المكياج التي يظهر تأثيرها مع مرور الزمن.

وعن طريقة عمل مكياج النوم ميكب لوك، تقول لمى العالم، أولا يتم وضع كريم مُرطب لترطيب وجهك، ثم استخدم البرايمر وتركه على الوجه لمدة خمسة دقائق حتى يجف ثم يتم وضع  الـ"BB"، ويُفضل الـ"BB" لأنه خفيف على البشرة ويصلح للاستخدام اليومي. 

وأكملت لمى العالم، ثم بعد ذلك يتم وضع الكونسيلر تحت العين برفق، لإخفاء الهالات السوداء، ثم يتم استخدم بودرة "لوس بودر" الشفافة لتثبيت الكريم. 


 وأضافت لمى العالم، في مكياج النوم ميكب لوك لا يفضل استخدام الايشادو أو يستخدم لون فاتح جدا، كما أنه ممنوع استخدام الكحل ويتم الاكتفاء بالمسكرة فقط، مؤكدة إذا كانت البنت من هواة الـ"آي لاينر" يتم رسم خط رفيع ينتهي بانتهاء جفن العين بدون سحبة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لإطلالة مثالية.. تعلمي طرق تنسيق ألوان المكياج مع أزيائك

كيف تواجه الموجة الحارة؟ ..الصن بلوك يحميك من سرطان الجلد وهذه الطريقة الصحيحة لاستخدامه .. أعراض ضربة الشمس وطرق الوقاية منها

6 خطوات لجمالك.. روتين البشرة قبل النوم

مرطب جيد.. خمس طرق لإخفاء الهالات السوداء بالمكياج

طريقة تركيب الرموش في دقيقة واحدة بالمنزل

ترشيحاتنا

لازم يكون فيه سخرية.. مدحت شلبي يرد على منتقديه بعد تعليقه على مباراة القمة 120

رضا عبد العال لمجلس إدارة النادي الأهلي: كرة القدم ملهاش كبير.. فيديو

الخطيب ولجنة التخطيط يجتمعان مع فايلر وعبد الحفيظ بعد الخسارة من الزمالك.. صور

المواطنون يتحدون كورونا على شواطئ رأس البر.. شاهد

رضا عبد العال لأحمد موسى: هدف الزمالك الثالث خماسي وقليل الأدب

مروان محسن يطالب بالرحيل عن الأهلي بسبب الضغوطات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المواطنون يتحدون كورونا على شواطئ رأس البر.. شاهد

بدون تكاليف.. 3 وصفات مختلفة لتلميع وتنظيف صواني التقديم

لو متعافي من كورونا.. أهم الخطوات الواجب اتباعها للعودة للحياة الطبيعية