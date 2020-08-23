سيزا يجتمع بـ علي معلول في التتش

عقد ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مطولة مع علي معلول، لاعب الفريق، في بداية المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.





وتحدث سيزا مع معلول في بعض الجوانب الفنية، ضمن الجلسات التي عقدها الجهاز الفني مع اللاعبين سواء الجلسات الجماعية أو الفردية، لتجهيزهم للمرحلة المقبلة وتلافي الأخطاء التي حدثت في الفترة الماضية.





ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة التي تقام مساء الأربعاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الـ22 في بطولة الدوري الممتاز.





وخسر الأهلي من الزمالك 1-3 ضمن منافسات مسابقة الدوري .



