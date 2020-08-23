تعرف على شكل العام الجديد للطلاب الوافدين.. وما تقدمه التعليم العالي من خدمات جديدة

قالت الدكتورة رشا كمال رئيس إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن التعليم الهجين كان ضمن خطة وزير التعليم العالي قبل ظهور فيروس كورونا من أجل تطوير المناهج التعليمية وتطبيق التعليم الهجين والذي استطاعت الوزارة بدء تطبيقه في وقت وجيز.





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وأضافت كمال أن العام الدراسي المقبل ستكون به الأنشطة للطلاب الوافدين إقامتها عن طريق الاونلاين بالإضافة إلى أن الكليات بدأت بالفعل تقدم ورش العمل اونلاين.

وقد اوضحت في تصريح لموقع صدى البلد : "سنوفر تسهيلات لطالب الدراسة عن بُعد ليكون قادرا على مواصلة دراسته ويكون له مقعد داخل الجامعات"، مشيرة إلى أن الإدارة حرصت على التواجد مع الطلاب داخل الجامعات حيث نجحت في أن يكون هناك إدارة للوافدين بكل جامعة يشرف عليها أستاذ أكاديمي، إضافةً إلى زميل إداري، والاثنان معهما فريق عمل للرد على طلابهما سواء كانوا في سنوات النقل أو الفرق النهائية، بحيث يتم الرد عليهم على مدار الـ 24 ساعة إلى جانب التواجد الشخصي عبر الهاتف.





وأكدت رئيس إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن قدرة مصر على السيطرة على الوضع بالنسبة لفيروس كورونا سيجعلها من الدول الأكثر استقطابا للطلاب الوافدين في المنطقة، مشيرة إلى أن الإدارة هذا العام لا تطمح إلى زيادة أعداد الطلاب الوافدين الذين تستقبلهم سنويا.

وأوضحت الدكتورة رشا كمال، أنه من الصعب جذب الطلاب الوافدين في ظل هذه الظروف لذا درسنا الدول المنافسة وما تقدمه من خدمات إلكترونية وعملنا عليها، مشيرة إلى أنه كان هناك خوف كبير من الطلاب وأولياء الأمور، لذا أطلقت الإدارة مبادرة stay at home ، إضافةً إلى العديد من المبادرات الأخرى

وكانت قد اعلنت الإدارة العامة للطلاب الوافدين ترحيبها بالطلاب الحاصلين علي الشهادة الثانوية من دولة الكويت، وأشارت أنه يتم قبول طلباتهم للعام الجامعي 2020_ 2021 حتي نهاية شهر نوفمبر، وبداية من شهر ديسمبر يتم تقديم ساعات معتمدة فقط.

وعن الأوراق المطلوبة للتقدم أوضحت الإدارة العامة للطلاب الوافدين انها تتمثل فى الآتى:

- الشهادة الدراسية كاملة.

- صورة جواز السفر.

- 6 صور شخصية

لفتت إلى أنه لابد من تصديق الشهادة من وزارة الخارجية الكويتية والسفارة المصرية بالكويت حتى يتم قبول التحويل من الخارج للطلاب الكويتيين (من جامعات خارج مصر الي جامعات جمهورية مصر العربية).

أشارت إلى أنه متاح للطلاب الكويتيين الدراسة في (جامعة القاهرة _جامعة الاسكندرية _ جامعة عين شمس _ جامعة المنصورة _ جامعة اسيوط) فقط.