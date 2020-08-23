برلماني: مبادرة السيسي لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي غير مسبوقة في علاقات مصر بالقارة

قال النائب إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، إن مبادرة الرئيس السيسي لعلاج نحو مليون أفريقي من فيروس سي مبادرة غير مسبوقة نحو أفريقيا طوال العقود الماضية، كما أنها تكشف عن نجاح العديد من المبادرات الرئاسية الصحية في مصر والتفاعل الدولي معها والنظر إليها بتقدير شديد.









ولفت، في بيان له اليوم، إلى البدء في تفعيل المبادرة بلقاء بين وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، ونظيرتها وزيرة الصحة السودانية لعلاج نحو 250 ألف سوداني في بداية تطبيق المبادرة.









وأشار إسماعيل إلى النجاح الذي لاقته العديد من المبادرات الصحية للرئيس السيسي سواء في القضاء على قوائم الانتظار أو صحة الأم أو غيرها.









وشدد النائب على أن مبادرة السيسي، لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي تؤكد رغبة الرئيس في تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية وتمتينها في شتى المجالات، وأكثر من ذي قبل وهو ما سينعكس بالخير والمشاريع وزيادة التبادل التجاري خلال الفترة القادمة.