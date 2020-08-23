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محافظات

نائب محافظ المنيا يتابع حملات الإزالات والإشغالات والنظافة مع رؤساء القرى بملوي

الأحد 23/أغسطس/2020 - 08:15 م
الدكتور محمد محمود
الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا
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ايمن رياض
عقد الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، اجتماعا موسعا، مع رؤساء قرى الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، وذلك للوقوف على آخر المستجدات وما تم إنجازه من أعمال خلال الفترة الماضية، وذلك بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس، رئيس المركز، ونواب رئيس المركز، والمهندس خالد طه، مدير التفتيش الهندسي بالمحافظة ومديري الإدارات الهندسية، والتفتيش المالي والإداري.

استعرض نائب المحافظ عددا من التقارير والملفات المتعلقة بكافة القري بالمركز والتي جاء من أهمها نسبة تنفيذ الإزالات، ومتابعة منظومة المتغيرات المكانية، وأعمال النظافة ورفع الإشغالات، والتجميل والصيانة.

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كد نائب المحافظ ، أن اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا شدد على تكثيف الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتحقيق ما يتطلع إليه المواطنون بالقري، والمتابعة المستمرة والدقيقة لكل فنيي التنظيم، وتفعيل ومتابعة منظومة المتغيرات المكانية، والتي تقوم برصد أي متغيرات بنائية أو زراعية أو المخالفات بأي صورة، بشكل دقيق على مستوى كافة الأحياء والمراكز والمدن، مما يساعد على رصد مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة وتسهيل إزالتها في المهد والتعامل بحزم مع المخالفين.

واستمع نائب المحافظ إلى رؤساء القرى حول عدد من المتطلبات والتحديات التي تواجههم أثناء تنفيذ مهامهم الوظيفية، حيث وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توفير تلك المتطلبات لتيسير آليات العمل، مؤكدا على تطويع كافة الإمكانيات المتاحة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بمنظومة العمل، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع وأنه لا مكان لأي مخالف أو مقصر.

كما أجرى نائب المحافظ، معاينة ميدانية لعدد من العقارات بالمدينة تحت الإنشاء، للتأكد من مطابقة تلك المبانى على أرض الواقع بالفعل لما هو مدون بالترخيص، والاشتراطات البنائية والتخطيطية والجراجات والرسومات الهندسية، والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم، للسماح لها باستكمال أعمال البناء، أو السماح بتوصيل المرافق لها في حال الانتهاء منها.

كما تابع نائب المحافظ حملة لرفع الاشغالات بمدينة أبوقرقاص، يرافقه الدكتور محمد حلمي رئيس المركز، موجها بتكثيف أعمال النظافة والمتابعة المستمرة.
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