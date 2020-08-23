نائب محافظ المنيا يتابع حملات الإزالات والإشغالات والنظافة مع رؤساء القرى بملوي

عقد الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، اجتماعا موسعا، مع رؤساء قرى الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، وذلك للوقوف على آخر المستجدات وما تم إنجازه من أعمال خلال الفترة الماضية، وذلك بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس، رئيس المركز، ونواب رئيس المركز، والمهندس خالد طه، مدير التفتيش الهندسي بالمحافظة ومديري الإدارات الهندسية، والتفتيش المالي والإداري.
استعرض نائب المحافظ عددا من التقارير والملفات المتعلقة بكافة القري بالمركز والتي جاء من أهمها نسبة تنفيذ الإزالات، ومتابعة منظومة المتغيرات المكانية، وأعمال النظافة ورفع الإشغالات، والتجميل والصيانة.
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كد نائب المحافظ ، أن اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا شدد على تكثيف الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتحقيق ما يتطلع إليه المواطنون بالقري، والمتابعة المستمرة والدقيقة لكل فنيي التنظيم، وتفعيل ومتابعة منظومة المتغيرات المكانية، والتي تقوم برصد أي متغيرات بنائية أو زراعية أو المخالفات بأي صورة، بشكل دقيق على مستوى كافة الأحياء والمراكز والمدن، مما يساعد على رصد مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة وتسهيل إزالتها في المهد والتعامل بحزم مع المخالفين.
واستمع نائب المحافظ إلى رؤساء القرى حول عدد من المتطلبات والتحديات التي تواجههم أثناء تنفيذ مهامهم الوظيفية، حيث وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توفير تلك المتطلبات لتيسير آليات العمل، مؤكدا على تطويع كافة الإمكانيات المتاحة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بمنظومة العمل، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع وأنه لا مكان لأي مخالف أو مقصر.
كما أجرى نائب المحافظ، معاينة ميدانية لعدد من العقارات بالمدينة تحت الإنشاء، للتأكد من مطابقة تلك المبانى على أرض الواقع بالفعل لما هو مدون بالترخيص، والاشتراطات البنائية والتخطيطية والجراجات والرسومات الهندسية، والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم، للسماح لها باستكمال أعمال البناء، أو السماح بتوصيل المرافق لها في حال الانتهاء منها.
كما تابع نائب المحافظ حملة لرفع الاشغالات بمدينة أبوقرقاص، يرافقه الدكتور محمد حلمي رئيس المركز، موجها بتكثيف أعمال النظافة والمتابعة المستمرة.