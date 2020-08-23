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توك شو

المسماري: الميليشيات ستقوم بهجوم خلال الساعات القادمة.. فيديو

الأحد 23/أغسطس/2020 - 08:04 م
ليبيا
ليبيا
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إبراهيم القادري
قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي ، أن ما يحدث في ليبيا وفي شرق المتوسط أكبر من أردوغان وهو يقوم بتنفيذ تعليمات دول أخرى مؤكدا على أن الميليشيات المتواجدة في ليبيا تحارب لصالح دول أخرى .

واضاف احمد المسماري خلال مداخلة هاتفية في برنامج بالورقة والقلم المذاع على قناة تن ، أن هناك دول كبرى لم تعلق على ما تقوم به تركيا من عمليات ارهابية وتركيا عبارة عن كومبارس والعرب منتبهين ذلك جيدا.

وأوضح أحمد المسماري ، إن السراج في بيانه لم يذكر بيان القاهرة وهذا لسحب البساط والخطوط الحمراء مؤكدا على أن السراج ليس في يده اى شىء وهناك مظاهرات ضد السراج وحكومته .

وتابع : ان هناك جسر جوي وبحري من تركيا الى مصراتة لنقل المليشيات الارهابية .

واستكمل : ان المحللين العسكريين في غرفة العمليات يؤكدون أن المليشيات ستقوم بهجوم خلال الساعات القادمة .
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