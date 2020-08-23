المسماري: الميليشيات ستقوم بهجوم خلال الساعات القادمة.. فيديو

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي ، أن ما يحدث في ليبيا وفي شرق المتوسط أكبر من أردوغان وهو يقوم بتنفيذ تعليمات دول أخرى مؤكدا على أن الميليشيات المتواجدة في ليبيا تحارب لصالح دول أخرى .





واضاف احمد المسماري خلال مداخلة هاتفية في برنامج بالورقة والقلم المذاع على قناة تن ، أن هناك دول كبرى لم تعلق على ما تقوم به تركيا من عمليات ارهابية وتركيا عبارة عن كومبارس والعرب منتبهين ذلك جيدا.





، إن السراج في بيانه لم يذكر بيان القاهرة وهذا لسحب البساط والخطوط الحمراء مؤكدا على أن السراج ليس في يده اى شىء وهناك مظاهرات ضد السراج وحكومته . وأوضح أحمد المسماري إنبيانهعلىأنيدهوحكومته





وتابع : ان هناك جسر جوي وبحري من تركيا الى مصراتة لنقل المليشيات الارهابية .



