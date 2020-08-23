فرسان سموحة يكتسحون منافسات البطولة الثانية

اكتسح فرسان سموحة منافسات البطولة الثانية champion للدرجات Big, medium , small tour & D class, E class , F class & Beginners .





حصلت الفارسة مريم مروان زكي علي المركز الرابع عام والمركز الثاني عام في درجه المبتدئين .





وحصلت الفارسة ليمار عمرو غيث علي المركز السادس عام بالدرجة السادسة E.





وحصل الفارس يوسف أسامه قطب علي المركز الرابع عام بالدرجة الخامسة F .





وحصل الفارس عبد الرحمن محمد فريد علي المركز الثانى ناشئين بالدرجة الخامسة F.





وحصل الفارس حمزه القبرصى علي المركز الخامس عام والثاني ناشئين بالدرجة الخامسة F.





وحصل الفارس بدر وليد محمد علي المركز الرابع عام والاول ناشئين بارتفاع الرابعه .





وحصل الفارس علي عدلي يكن علي المركز الاول عام بارتفاع الmedium.





وحصل الفارس محمد اكرم خفاجي علي المركز السادس عام وعلي المركز الاول عام والاول ناشئين بأرتفاع الbig