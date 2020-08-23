AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فرسان سموحة يكتسحون منافسات البطولة الثانية

الأحد 23/أغسطس/2020 - 08:05 م
فرسان سموحة
فرسان سموحة
Advertisements
حسام الحارتي
اكتسح فرسان سموحة منافسات البطولة الثانية champion للدرجات Big, medium , small tour & D class, E class , F class & Beginners .

حصلت الفارسة مريم مروان زكي علي المركز الرابع عام والمركز الثاني عام في درجه المبتدئين .

وحصلت الفارسة ليمار عمرو غيث علي المركز السادس عام بالدرجة السادسة E.

وحصل الفارس يوسف أسامه قطب علي المركز الرابع عام بالدرجة الخامسة F .

وحصل الفارس عبد الرحمن محمد فريد علي المركز الثانى ناشئين بالدرجة الخامسة F.

وحصل الفارس حمزه القبرصى علي المركز الخامس عام والثاني ناشئين بالدرجة الخامسة F.

وحصل الفارس بدر وليد محمد علي المركز الرابع عام والاول ناشئين بارتفاع الرابعه .

وحصل الفارس علي عدلي يكن علي المركز الاول عام بارتفاع الmedium.

وحصل الفارس محمد اكرم خفاجي علي المركز السادس عام وعلي المركز الاول عام والاول ناشئين بأرتفاع الbig
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إبراهيم سعيد: الزمالك منافس الأهلي الحقيقي.. والمقاولون فى المركز الخامس.. فيديو

فرسان سموحة يتألقون فى بطولة الجمهورية

فرسان سموحة يتألقون فى بطولة الجمهورية

ختام ناجح للحلقة العاشرة لبطولة الجمهورية للفروسية

ترشيحاتنا

بينه وبين الأوفسايد ربع فدان.. أحمد موسى: مروان محسن من عجائب الدنيا

بعد مرفأ بيروت.. سماع دوى انفجار ضخم في لبنان

الخطيب يعقد جلسة مصارحة مع لاعبي الأهلي

الخطيب ولجنة التخطيط يجتمعان مع فايلر وعبد الحفيظ بعد الخسارة من الزمالك.. صور

أمران يغفر الله بهما ذنوبك ويستر عيوبك.. علي جمعة يوضحهما

شديد الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 48 ساعة القادمة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو متعافي من كورونا.. أهم الخطوات الواجب اتباعها للعودة للحياة الطبيعية

نشرة الصحة والمرأة.. كل ما تود معرفته عن كسر الترقوة.. وإطلالات جريئة لـ نورهان منصور

ملابس جريئة.. شاهد| شقيقة هنا الزاهد بإطلالة مثيرة