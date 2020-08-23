مجلس إدارة البرامج الجديدة بجامعة الفيوم يجتمع لمناقشة أولويات العام الدراسي الجديد

عقد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، اجتماعا لمجلس إدارة البرامج الجديدة بالجامعة بحضور الدكتور محمد عيسى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.





كما حضر الاجتماع الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات وعدد من السادة مديري العموم وذلك اليوم الأحد الموافق 2020/8/23.









وصرح الدكتور خالد عطا الله أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على اعتماد البرامج الجديدة بكليات التربية للطفولة المبكرة والحاسبات والمعلومات والسياحة والفنادق.





كما تم مناقشة مقترح مقدم من الدكتورة منى حتة، عميد كلية الصيدلة، بخصوص الإجراءات الاحترازية للعام الجامعي الجديد تمهيدا لتطبيقها وتجنبا لأي مخاطر محتملة جراء فيروس كورونا المستجد.