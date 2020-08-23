AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

مجلس إدارة البرامج الجديدة بجامعة الفيوم يجتمع لمناقشة أولويات العام الدراسي الجديد

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:30 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
عقد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، اجتماعا لمجلس إدارة البرامج الجديدة بالجامعة بحضور الدكتور محمد عيسى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

كما حضر الاجتماع الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات وعدد من السادة مديري العموم وذلك اليوم الأحد الموافق 2020/8/23.


وصرح الدكتور  خالد عطا الله أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على اعتماد البرامج الجديدة بكليات التربية للطفولة المبكرة والحاسبات والمعلومات والسياحة والفنادق.

 كما تم مناقشة مقترح مقدم من الدكتورة  منى حتة، عميد كلية الصيدلة، بخصوص الإجراءات الاحترازية للعام الجامعي الجديد تمهيدا لتطبيقها وتجنبا لأي مخاطر محتملة جراء فيروس كورونا المستجد.
مجلس إدارة البرامج الجديدة بجامعة الفيوم يجتمع لمناقشة أولويات العام الدراسي الجديد
مجلس إدارة البرامج الجديدة بجامعة الفيوم يجتمع لمناقشة أولويات العام الدراسي الجديد
مجلس إدارة البرامج الجديدة بجامعة الفيوم يجتمع لمناقشة أولويات العام الدراسي الجديد
مجلس إدارة البرامج الجديدة بجامعة الفيوم يجتمع لمناقشة أولويات العام الدراسي الجديد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة الفيوم يتفقد امتحانات كليات الصيدلة والطب والتربية للطفولة المبكرة والخدمة الاجتماعية‎

رئيس جامعة الفيوم: لدينا خبرة علمية كبيرة وإمكانيات ضخمة في الثروة السمكية

مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الفيوم يصدق على 16 رسالة ماجستير و5 دكتوراه

يحدث في جامعة الفيوم.. 170 حاسب آلي متاحًا لتسجيل رغبات تنسيق الطلاب

ترشيحاتنا

تفاصيل ضبط الرقابة الإدارية لرئيس حي مصر القديمة في قضية رشوة

الخطيب يعقد جلسة مصارحة مع لاعبي الأهلي

الهجوم متواصل.. مدحت شلبي: مروان محسن لا يستحق التواجد داخل النادي الأهلي ..فيديو

حريق عين الصيرة.. النيران التهمت نخيلا وأشجارا وأجزاء من مدرسة ..صور

لازم يكون فيه سخرية.. مدحت شلبي يرد على منتقديه بعد تعليقه على مباراة القمة 120

إحنا بتوع الأتوبيس.. الزمالك يحتل السوشيال ردا على سخرية النادي الأهلي في الدور الأول

AdvertisementS

بعد مرفأ بيروت.. سماع دوى انفجار ضخم في لبنان

السيطرة على حريق داخل مدرسة بجوار وحدة مرور عين الصيرة ..صور

أصاب جنودا في حرب الخليج.. طبيب يكشف خطورة مرض مؤمن زكريا ..فيديو

بعد أنباء الهجوم على سرت.. دفاع النواب تطالب بتسليم السلطة للبرلمان الليبى

أول تعليق من مدحت شلبي بعد اتهامه بمجامله الأهلي في مباراة الزمالك.. فيديو

في ذكرى ميلاده.. تعرف على مصير سيارة عزت أبوعوف المرسيدس الشهيرة.. فيديو وصور

بسبب بوستاته على فيسبوك.. وزير الأوقاف: نقل عبد الله رشدي لباحث دعوة ومنعه من صعود المنبر

أخبار الرياضة.. 4 قرارات من الأهلي بعد الهزيمة أمام الزمالك.. مروان محسن يطلب الرحيل.. وفايلر في قفص الاتهام

مروان محسن يطالب بالرحيل عن الأهلي بسبب الضغوطات

أول طبيب معالج لـ مؤمن زكريا يكشف تطورات حالته الصحية ..فيديو

أحمد موسى يحرج رضا عبد العال: لو جالي عرض أكبر مش هسيب صدى البلد.. فيديو

حقيقة أم سراب؟.. موقف beIN Sports من إذاعة نهائي دوري أبطال أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حريق عين الصيرة.. النيران التهمت نخيلا وأشجارا وأجزاء من مدرسة ..صور

المواطنون يتحدون كورونا على شواطئ رأس البر.. شاهد

بدون تكاليف.. 3 وصفات مختلفة لتلميع وتنظيف صواني التقديم