AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لراغبي الالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة.. موعد الكشف الطبي وخطوات التقديم

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:01 م
صدى البلد
Advertisements
نهلة الشربيني

 أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات الأهلية الجديدة توفر الخدمات الصحية للطلاب من خلال التأمين الصحي ووحدات الخدمة الصحية داخل الجامعة.


كلية التمريص بجامعة حلوان تفتح باب القبول بالبرنامج المكثف

في الساعات الأولى من ثاني أيام تنسيق المرحلة الأولى.. معمل فنون جميلة حلوان يستقبل 9 طلاب


قال المصدر لـ"صدى البلد"، إن المجلس أقر الحد الأدنى لتقدم الطلاب بجميع كليات وبرامج ومجالات هذه الجامعات لتكون بنسبة 5% أقل من الحد الأدنى المعمول به للقبول بالكليات المناظرة فى الجامعات الخاصة والأهلية.

 

وأضاف أنه تم فتح تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة يوم 20 أغسطس ، ليستمر حتى يوم 31 أغسطس، بينما يسمح بتسديد الرسوم الدراسية حتى يوم 17 سبتمبر.

 

وأشار إلى أن هناك سكنا جامعيا للطلاب سيتم توفيره مع بدء العام الدراسي الجديد، موضحا أن هناك كشفا طبيا سيجرى على الطلاب في الفترة من 5 لـ 7 سبتمبر.

 

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أكد ضرورة مراعاة ظروف الأسر المصرية والوضع الحالى من أزمة جائحة كورونا فى تحديد نسبة الزيادة فى المصروفات الدراسية، وكذلك الرسوم الخاصة باستمارة التقديم، وبما يناسب مستوى الخدمة الدراسية التى تقدمها الجامعة وطبيعة التخصص الدراسى، وكذلك الاضطلاع بالمسئولية الاجتماعية نحو المجتمع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحد الأدني لكليات الجامعات الجديدة أقل بنسبة 5%.. وزير التعليم العالى يرأس اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية

التعليم العالي تقر الحد الأدنى لكليات الجامعات الجديدة بنسبة أقل من 5% عن نظيرتها الخاصة والأهلية.. وتفاصيل تنسيق الجامعات الخاصة بعد اجتماع المجلس الأعلى اليوم

انطلاق تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة وفتح الالتحاق بالسكن الجامعي.. قدم عبر هذا الرابط

تأمين طبي وسكن جامعي.. أبرز امتيازات الجامعات الأهلية الجديدة

غدا وحتى نهاية الشهر.. فتح باب التقديم بجامعة المنصورة الجديدة

ننشر الخطة الزمنية للتقديم بالجامعات الأهلية الجديدة في مصر

ترشيحاتنا

البعثة الأممية في ليبيا: يجب وقف عمليات القتل والاعتقال في طرابلس من قبل الوفاق

شاهد.. تعليق نبيل الحلفاوي على فرصة مروان محسن في لقاء القمة

14 طعاما تنظف كبدك من السموم

أخبار الرياضة.. 4 قرارات من الأهلي بعد الهزيمة أمام الزمالك.. مروان محسن يطلب الرحيل.. وفايلر في قفص الاتهام

في حمام السباحة.. شاهد| جلسة تصوير جريئة لـ سمية الخشاب

التعليم العالي تكشف حقيقة وجود موجة ثانية لـ كورونا داخل مصر.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

14 طعاما تنظف كبدك من السموم

في حمام السباحة.. شاهد| جلسة تصوير جريئة لـ سمية الخشاب

بالأصفر الهادئ.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة