لراغبي الالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة.. موعد الكشف الطبي وخطوات التقديم

أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات الأهلية الجديدة توفر الخدمات الصحية للطلاب من خلال التأمين الصحي ووحدات الخدمة الصحية داخل الجامعة.





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قال المصدر لـ"صدى البلد"، إن المجلس أقر الحد الأدنى لتقدم الطلاب بجميع كليات وبرامج ومجالات هذه الجامعات لتكون بنسبة 5% أقل من الحد الأدنى المعمول به للقبول بالكليات المناظرة فى الجامعات الخاصة والأهلية.

وأضاف أنه تم فتح تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة يوم 20 أغسطس ، ليستمر حتى يوم 31 أغسطس، بينما يسمح بتسديد الرسوم الدراسية حتى يوم 17 سبتمبر.

وأشار إلى أن هناك سكنا جامعيا للطلاب سيتم توفيره مع بدء العام الدراسي الجديد، موضحا أن هناك كشفا طبيا سيجرى على الطلاب في الفترة من 5 لـ 7 سبتمبر.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أكد ضرورة مراعاة ظروف الأسر المصرية والوضع الحالى من أزمة جائحة كورونا فى تحديد نسبة الزيادة فى المصروفات الدراسية، وكذلك الرسوم الخاصة باستمارة التقديم، وبما يناسب مستوى الخدمة الدراسية التى تقدمها الجامعة وطبيعة التخصص الدراسى، وكذلك الاضطلاع بالمسئولية الاجتماعية نحو المجتمع.