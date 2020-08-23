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تكنولوجيا

بقدرة 850 واط.. تسريبات جديدة لكارت الشاشة Nvidia GeForce RTX 3090 ..صور

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:01 م
تسريبات جديدة لكارت
تسريبات جديدة لكارت الشاشة Nvidia GeForce RTX 3090
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ندى على
كشفت تسريبات جديدة مواصفات كارت الشاشة القادم من شركة إنفيديا الأمريكية Nvidia، وهو Nvidia GeForce RTX 3090، والذى سيحتوى على ثلاث فتحات مبردة تعمل على معالجة الحرارة. 

وبحسب موقع Tom's Guide فإن كارت الشاشة Nvidia GeForce RTX 3090 القادم من المتوقع أن يصدر رسميا في الأول من شهر سبتمبر القادم، كما أنه سيدعم ذاكرة وصول عشوائى حتى 20 جيجا بايت رام VRAM. 


Technology on Flipboard by The News Desk

ويدعم كارت الشاشة Nvidia GeForce RTX 3090 حتى 850 واط قابل للزيادة حتى 200 واط إضافية، كما أن الكارت سيتضمن من 5376 إلى 7552 من أنوية CUDA، وذاكرة 12 جيجا بايت رام في GDDR6X.  

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ويتفوق كارت الشاشة  Nvidia GeForce RTX 3090 على GeForce RTX 2080 بأنه يتميز بنظام تبريدي متكامل، كما أنه قدرة الكارت ستتغلب على الطاقة التى سيتهلكها نظام التبريد حيث إنها تأتى بقدرة 850 واط كقدرة أساسية وهى قادرة على تحمل نظام التبريد. 

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وسيبلغ كارت الشاشة القادم Nvidia GeForce RTX 3090 حوالى 1400 دولار أى ما يعادل حوالى 300 . 22 ألف جنيه مصرى، حيث كانت أظهرت تسريبات قديمة أنه سيأتى بسعر 2000 دولار أمريكي وهو سعر مرتفع للغاية. 

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