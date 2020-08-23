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أخبار البلد

شاب يناشد مجلس الوزراء بعلاجه من السرطان

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:37 م
صدى البلد
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احمد قطب
رصدت عدسة صدي البلد معانات محمد عيد محمد مبيض محارة بعد اصيب بالسرطان بالدم .
  
في البداية قال عيد انا ٣٤ عام  كنت اعمل مبيض محارة منذ فترة واصبت بالسلطان بالدم منذا ٤ أعوام ومنذ ذلك الوقت بيتم علاجي من خلال معهد الأورام. 

وأضاف محمد عيد منذ عامين حدث لي جرح في الرقبة مما تسبب في عدم التحامه منذا هذا الوقت حتي الان وقال لي الأطباء ان الجرح صعب التئامه مشيرا إلي أن الجرح عميق جدا ويحتاج الي علاج متخصص. 
مشيرا إلي أنه يصرف معاش تكافل وكرامة بمقدار ٣٠٠ جنيها شهريا موضحا ان مصاريف علاجه تتعدي ١٠٠٠ جنيها شهريا .

وناشد مجلس الوزراء بسرعة حل هذا المشكلةرئفت بحالته الصحية .

وللتواصل مع مقدم الشكوى الاتصال علي رقم ٠١١٥٧٨٢٧٣٣٠.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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