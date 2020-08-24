للمرة الثانية.. حقوق عين شمس تبدأ تسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل اليوم

أعلنت الصفحة الرسمية لكلية الحقوق جامعة عين شمس تعليمات خاصة طلاب الفرق الاولي انتظام و الثانيه انتظام والثالثه انتظام وانتساب الراسبين فى البحوث أو الذين لم يقدموها.
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وأضافت الكلية أنه يمكن إعادة تقديمها يدويا يوم الاثنين الموافق الرابع والعشرين من أغسطس ٢٠٢٠م من الساعة التاسعة إلى الساعة الثانية بالقاعات الآتي ذكرها #وذلك في موضوع آخر من الموضوعات الثلاثه التي سبق الاعلان عنها .
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الفرقه الاولي انتظام بقاعه ا.د/علي راشد بالمبني (ب)
الفرقه الثانيه انتظام بقاعه ا. د/ زكريا البرديسي بالمبني (ب)
الفرقه الثالثه انتظام وانتساب بقاعه ا. د/ محمد حافظ بالمبني (ب)
موضوعات المقالات البحثيه للتذكير:
موضوعات الفرقة الأولي/ عربى/ انتظام وانتساب/مستجد .
موضوعات الفرقة الثانية/ عربى/ انتظام وانتساب/ مستجد .
موضوعات الفرقة الثالثة/ عربى/ انتظام وانتساب/ مستجد .