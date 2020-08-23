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سفير عمان يكشف حقيقة إغلاق المكتب الثقافي المسئول عن امتحانات المصريين والمكتب التجاري

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:10 م
السفير محمد غنيم
السفير محمد غنيم سفير مصر في سلطنة عمان
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عادل نصار
كشف الإعلامي أسامة كمال، حقيقة اغلاق المكتب الثقافي المسئول عن امتحانات المصريين والمكتب التجاري في سلطانة عمان.

وقال وأضاف كمال، في برنامجه «90 دقيقة»، المذاع عبر شاشة «المحور»، مساء اليوم الأحد، إنه :"جالنا رسايل كتير من أصدقاء مصريين في سلطنة عمان فوجئوا بإغلاق المكتب الثقافي المصري هناك بشكل يؤثر على أبناء الجالية المصرية هناك وعددهم حسب كلامهم اكتر من 60 الف".

وأضاف أنه تم التواصل هاتفيا مع السفير محمد غنيم سفير مصر في سلطنة عمان، فقال أن قرر رئيس الوزراء بتخفيض البعثات الخارجية أدى لتخفيض عدد العاملين في السفارة للنص وبالتالي غلق المكتب الثقافي المسئول عن امتحانات المصريين والمكتب التجاري.

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