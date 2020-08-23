انتشال أحد المصابين من تحت أنقاض المنزل المنهار ونقله إلى مستشفى طنطا الجامعي

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية من موقع الحدث بحارة حافظ بشارع طه الحكيم، انتشال أحد المصابين من تحت الأنقاض وتم نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي وحالته مستقرة وتكثف الحماية المدنية جهودها للبحث عن آخرين.





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كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بورود بلاغ من أهالي المنطقة بوقوع حادث انهيار منزل سكني مكون من 3 طوابق .





كما باشرت قوات الحماية المدنية دورها فى رفع الأنقاض والبحث عن ضحايا لإنقاذهم، وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الانهيار من أجل سرعة نقل من يتم إنقاذهم .





يذكر أن محافظ الغربية انتقل على الفور إلى موقع انهيار المنزل بحارة حافظ بشارع طه الحكيم.





كما رافق المحافظ الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ونجوى العشيري السكرتير العام المساعد.