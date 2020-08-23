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توك شو

هشام حنفى: لاعبو الأهلي افتقدوا الروح وكان ناقص يصفقوا للزمالك بعد الهدف الثالث

الأحد 23/أغسطس/2020 - 08:59 م
مباراة القمة
مباراة القمة
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اسراء صبري
قال هشام حنفي، نجم النادي الأهلي السابق، إن كرة القدم ليس لها مقاييس أو حسابات، خاصة مع الأندية الكبيرة، متابعا: مبارايات الأهلي والزمالك ليس لها حسابات.

وأضاف خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن النادي الأهلي افتقد أمس الروح، متابعا: النادي الأهلي معودنا دايما على اللعب بروح لحد الـ +90، أول مرة أحس أن النادي الأهلي نازل من غير روح كانت في مباراة أمس.

وأضاف : مع احترامي للجميع  الأجوان دي متدخلش في النادي الأهلي، ومش بالشكل دا ومش بعدم التنظيم الدفاعي اللي كان موجود في المباراة.

وواصل : "دايما الزمالك بيبقى نازل قلقان من جماهير ولاعيبة النادي الأهلي، معقبا: الزمالك بيبقى عامل حساب للأهلي وبيبقى نازل مش عايز يكسب، والزمالك كان مقسم الماتش وكارتيرون عمل ماتش هايل.

وأوضح أن فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك كان الأفضل في مباراة الأمس، وهو رقم واحد في الزمالك مع احترامي للجميع.

وأشار إلى أن مروان محسن غير موقف مع النادي الأهلي ولاعبو النادي الأهلي كانوا بيتفرجوا على الجون الثالث للزمالك..وكان ناقص أنهم يصقفوا بعد الهدف".
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