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أخبار العالم

الأرصاد اليمنية تحذر السكان من أمطار مصحوبة بالرعد

الأحد 23/أغسطس/2020 - 08:58 م
أمطار في اليمن
أمطار في اليمن
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محمود نوفل
حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية من هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا في فترة ما بعد الظهيرة على مناطق متفرقة من اليمن، مع احتمال امتدادها شرقا إلى أجزاء من الهضاب الداخلية وحتى هضبة حضرموت.

وتوقع  المركز في تقرير صادر عنه أن الأجواء ستكون غائمة جزئيا حارة و رطبة على المناطق الساحلية، و صحوة إلى غائمة جزئيا شديدة الحرارة على المناطق الصحراوية.

وعن حالة البحر في المياه الاقليمية و شرق خليج عدن و حول أرخبيل سقطرى و أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية فقد بين التقرير أنها مضطربة ، نتيجة لاستمرار نشاط الرياح الموسمية.

وأصدر المركز تحذيرا للمواطنين  بعدم التواجد في مجاري السيول و بطون الأودية ناصحًا بأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية و من التدني في مدى الرؤية الأفقية، خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبلية.

كما حذر قاطني المناطق الصحراوية و الساحلية من الاجواء الحارة وصدمات الحر الشديد اثناء الظهيرة.

وحث التقرير الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن بكافة أنواعها علي ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الرياح الشديدة و اضطراب البحر في المياه الإقليمية وشرق خليج عدن و ما جاورها و حول ارخبيل سقطرى و أجزاء من السواحل الشرقية و الجنوبية.
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