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ديني

خالد الجندي: نحتاج لـ 4 عوامل لنجاح تجديد الخطاب الديني

الأحد 23/أغسطس/2020 - 08:57 م
الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
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محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إننا نحتاج لـ 4 عوامل لنجاح تجديد الخطاب الديني.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن هذه العوامل تتمثل في العلم والثقافة والشخصية والموهبة.

وشدد على أن جميع مشايخ الأزهر علماء، ولكن الجزء الثقافي للعالم والعالم المفصول عن آليات العلم، وعن العلوم الحديثة وثقافة العصر، وعن الشأن العام، والمتغيرات الزمنية والمكانية والتاريخية والفكرية والعلمية في العالم لا يستحق أن يتحدث في الخطاب الديني.

وأشار الشيخ خالد الجندي، إلى أن بعض الشيوخ لا يعرفون حتى الآن فقه الدولة،  مشيرًا إلى أن كل الأمور أصبحت منظمة طبقا لضوابط قانونية.


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وأوضح «الجندى» أن الهجرة أصبحت منظمة، وليست "سداح مداح" وأصبح هناك جواز سفر، وأصبح لا يوجد ملك اليمين، وأصبح مرتبطا بحقبة معينة، وأصبح مفيش حاجة اسمها رق.

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