خالد الجندي: نحتاج لـ 4 عوامل لنجاح تجديد الخطاب الديني

قال الشيخ خالد الجندي ، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إننا نحتاج لـ 4 عوامل لنجاح تجديد الخطاب الديني.





وأضاف "الجندي"، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن هذه العوامل تتمثل في العلم والثقافة والشخصية والموهبة.





وشدد على أن جميع مشايخ الأزهر علماء، ولكن الجزء الثقافي للعالم والعالم المفصول عن آليات العلم، وعن العلوم الحديثة وثقافة العصر، وعن الشأن العام، والمتغيرات الزمنية والمكانية والتاريخية والفكرية والعلمية في العالم لا يستحق أن يتحدث في الخطاب الديني.